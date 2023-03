Achter de schermen van spektakelmusical Red Star Line: ‘We brengen iets dat veel mensen aanspreekt’

“Het is verleidelijk om de pedalen te verliezen en je te laten meeslepen door de grootsheid van het geheel.” Aandachtig aanschouwt Frank Van Laecke de gigantische boot die woensdagmiddag in het Studio 100 Pop-Up Theater aanmeert. Vanop het dek zwaaien tientallen enthousiaste reizigers naar de mensen die op de kade over een nieuwe wereld zingen.

Het is een indrukwekkend tafereel dat deel uitmaakt van het slot van Red Star Line, de voorstelling over de succesvolle rederij die tussen 1873 en 1923 2 miljoen mensen vanuit Antwerpen naar de Verenigde Staten bracht. Na voorstellingen over Adolf Daens en de twee wereldoorlogen zet Studio 100 zo opnieuw in op een historisch verhaal, al doet de naam van de rederij misschien bij minder mensen een belletje rinkelen. “Het vergt wat meer uitleg, maar de thematiek is bijzonder actueel”, zegt regisseur en scenarist Van Laecke. “Alles achterlaten om op zoek te gaan naar geluk en een beter leven, dat is van alle tijden.”

In de voorstelling droomt een Vlaams boerenkoppel in 1923 van een leven in New York, ver weg van de economische malaise in eigen land. De amoureuze en persoonlijke strubbelingen vormen daarbij de aanleiding voor een reeks spectaculaire scènes op zee en aan de Amerikaanse kust. Na de neerstortende vliegtuigen in 40-45 en de stoomtrein in Daens zet Studio 100 opnieuw in op megalomane decorstukken en rijdende tribunes. Het risico bestaat daarbij dat het spektakel belangrijker wordt dan het verhaal, en dat de emotionele drijfveren van de personages onvoldoende uit de verf komen, maar van Laecke zegt de balans zorgvuldig in de gaten te houden. “Het spektakel staat ten dienste van de voorstelling, anders voelt het hol aan.”

Free Souffriau. Beeld Wouter Maeckelberghe

Tijdens de repetitie valt op hoeveel tijd het kost om een scène van enkele minuten in elkaar te boksen. Van Laecke overlegt lang met de choreograaf en met de verantwoordelijke voor de bewegende elementen over hoe de overgangen tussen verschillende scènes er precies zullen uitzien. Het is een intens proces en aangezien de voorstelling twee verschillende casts heeft, zal een deel van het werk later opnieuw gedaan moeten worden. Ook wie niet aanwezig is, moet straks weten welke richting de bewegende decorstukken uitgaan. Wat daarbij opvalt, is dat de acteurs, ondanks alle technische elementen, ruimte krijgen om over de drijfveren van hun personage te spreken. Van Laecke wil daarmee voorkomen dat ze als raders in een machine worden, waarin ze geen ruimte krijgen om zelf keuzes te maken. “Het is geen fabriek, daar zou ik niet in kunnen functioneren”, zegt hij. “Ik bereid me maniakaal voor, maar op de eerste repetitiedag leg ik mijn notities aan de kant en kijk ik wat de spelers zelf te bieden hebben.”

Geen musicalcultuur

De visie van Van Laecke is helder en legt hem geen windeieren. 14-18, de eerste spektakelmusical, trok zo’n 340.000 mensen. Voor 40-45 en de herneming van Daens werden respectievelijk 750.000 en 250.000 tickets verkocht.

“Toch geloof ik niet dat we in België een musicalcultuur hebben”, zegt Van Laecke. Het genre heeft het in onze contreien vaak moeilijk om ernstig genomen te worden, en zelfs producties die internationaal hun succes bewezen, worden hier in het beste geval enkele tientallen keren opgevoerd. Binnen de sector klinkt weleens de vrees dat het succesvolle Studio 100 met zijn sterrencasts en indrukwekkende technologie kleinere spelers zal wegconcurreren, maar dat spreekt Van Laecke resoluut tegen. “We brengen iets dat veel mensen aanspreekt, maar dat verbiedt toeschouwers niet om pakweg naar het Fakkeltheater of de Bourla te gaan. Als er daar een goede voorstelling loopt, zal de zaal ook vol zitten.”

De sleutel tot het succes van de spektakelmusicals ligt volgens de regisseur bij de beleving en de historische thematiek. De vraag is daarbij wel of de focus op het nationale verleden en op herkenbare personages geen innovatie in het castingproces in de weg staat. In de uitgebreide ensemblecasts van de spektakelmusicals was er nog nooit een hoofd- of bijrol voor een acteur van kleur.

Beeld Wouter Maeckelberghe

“Het heeft vaak te maken met een historische context of met een situatieschets”, zegt Van Laecke. “Onlangs liep er een musical over (de Franse artiest, red.) Josephine Baker. Op een bepaald moment in het stuk gaat zij als zwarte vrouw naar een café waar enkel witte mensen welkom zijn. Als er dan zwarte acteurs op het toneel zitten, kan dat tot een conflict in het gedachtepatroon van het publiek leiden.” Of die raciale thematiek even belangrijk is bij Red Star Line om kleurenblind casten in de weg te staan? “Nee. De realiteit is alleen dat er in het verleden minder acteurs van kleur in kunstopleidingen zaten of zich aanboden bij audities. Dat is nu aan het veranderen en dat is een fantastische evolutie. Wij volgen, omarmen en stimuleren die trend ook.”

Red Star Line wordt niet de laatste voorstelling die in Puurs in première gaat. De vergunning voor het Pop-Up Theater loopt pas eind 2025 af, en er ligt een script voor een musical over koning Boudewijn klaar. Toch is het niet zeker of dat meteen de opvolger van Red Star Line wordt. “Ik wil eerst deze boottocht overleven en daarna pas zien wat er gebeurt”, zegt Van Laecke. En hij keert terug naar het schip waarvan hij de kapitein is.