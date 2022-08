Achter de gewelddadige pret schuilt steeds vaker een maatschappelijke boodschap

Tot voor kort bleven videogames, zeker de dure, ver weg van controversiële kwesties. Maar nu zelfs het kolderieke Saints Row iets probeert te vertellen over de verdwijnende Amerikaanse middenklasse is er schoorvoetend beweging te zien op dat vlak.

Met de voet stevig op het gaspedaal scheurt u in uw muscle car door de stoffige woestijn van het Amerikaanse zuidwesten. Achter het voertuig sleept u, plat op zijn kant, een kunststoffen schijthuisje mee aan een trekkabel, met als inzittende een luid briesend lid van een concurrerende misdaadbende dat enkele minuten geleden nog rustig zijn gevoeg zat te doen. Welkom in Saints Row, een reboot van een serie videogames die oorspronkelijk tussen 2006 en 2015 liep, en de belangrijkste concurrent is van het veel bekendere Grand Theft Auto. Dat wil zeggen: veel dolle, gewelddadige pret met daden van banditisme.

Maar deze game wil iets meer zijn dan dat, zegt Jim Boone, creatief directeur bij ontwikkelstudio Volition. Saints Row geeft, onder de puinhopen die u creëert, ook een satirische boodschap mee: de vier jongelui van uw misdaadbende hebben het zo moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen dat jolig misdaden plegen hun enige optie is.

De maatschappelijke boodschap in 'Saints Row' zit goed verstopt achter criminele gekte. Beeld Plaion

“We willen een verhaal vertellen dat eigentijds is, waarvan we denken dat spelers zich ermee zullen identificeren”, zegt Boone. “En waarmee zijn mensen vandaag bezig in Amerika? Schulden. Studentenleningen afbetalen. Het soort dingen die je probeert op te brengen voor de American dream en die steeds moeizamer worden. Saints Row gaat over jongelui die zich eventjes hebben laten verstikken door de maatschappij, maar niet meer op hun kop willen laten zitten.”

Neonazistische milities

Heel nieuw is dat op zich niet. Ook de hoofdverhalen uit games van concurrent Grand Theft Auto gaan impliciet over de ongrijpbaarheid van de American dream. En dan heb je natuurlijk een hele rist aan indiegames, kleinere titels gemaakt door onafhankelijke studio’s, die thematisch wat scherper uit de hoek proberen te komen. Zo bestaan er games over toxische relaties (Unpacking), krapte op de arbeidsmarkt (Neo Cab) of rouw (Gris). Maar grote commerciële games blijven in de regel ver weg van zulke kwesties; het kan hun weleens spelers kosten met maatschappelijke ideeën die verschillen van diegene die de game uitdraagt.

Een dieptepunt wat dat betreft werd vier jaar geleden bereikt met Far Cry 5. Voor de setting van die game, een provincie in de Amerikaanse staat Montana die werd bezet door een schimmige sekte, namen de spelontwerpers gretig de esthetiek van neonazistische milities in de VS over, maar nergens in het verhaal werd er een standpunt ingenomen over het gevaar van die groeperingen. De game kreeg daarover zoveel kritiek dat opvolger Far Cry 6 eind vorig jaar wél wat krachtiger uitpakte. In een nieuw guerrillaverhaal, over de strijd tegen de tiran van een fictieve Caraïbische eilandstaat, borrelden oprechte beschouwingen op over hoe onze westerse levensstijl elders in de wereld vaak een pak ellende veroorzaakt.

In ‘Far Cry 6' moet de speler het Caraïbische eiland Yara bevrijden van dictator Antón Castillo (Giancarlo Esposito). Beeld Ubisoft

Metaforische vampieren

Ook Saints Row behoort tot het soort videogames die tot nu toe weinig van doen wilden hebben met een maatschappelijke boodschap. Maar in hun collectieve ambitie om au sérieux te worden genomen als entertainmentvorm stoppen meer en meer makers van grotere commerciële games zulke pertinente thema’s in hun verhalen. Zoals een kritiek op de ontwrichtende macht van bigtechondernemers in Horizon: Forbidden West eerder dit jaar. En de vampieren waarop de speler volgend voorjaar jaagt in Redfall, de nieuwe game van de makers van recente hit Deathloop, worden aangevoerd door een clan van bloedzuigers die een leven van glamour willen leiden ten koste van anderen.

“Het is een onverholen metafoor voor de 0,1 procent van de mensheid die het bloed uit de rest van de wereld zuigt terwijl die aan het branden is”, zegt designer Harvey Smith. “Er zijn bosbranden, zwaardere en zwaardere stormen, droogtes. En toch stevenen de oliebedrijven op recordwinsten af. Monsters in verhalen zijn altijd zinnebeelden voor iets.”

Een van de vampieren uit de aanstaande game 'Redfall'. Volgens de makers zijn ze bedoeld als metaforen voor de 0,1 procent rijken die zonder schroom de wereld naar de knoppen laten gaan. Beeld Bethesda

Zeitgeist

Het is het klassieke zeitgeist-idee: ook films, tv-reeksen, strips en romans proberen (al dan niet bewust) iets te vertellen over de wereld waarin we leven. Alleen zal dat in games met andere technieken en conventies zijn. “Videogames leveren een power fantasy: ze geven je een macht in handen die je in het echte leven niet hebt”, oppert Boone. “In Saints Row wordt dat het opstarten van een crimineel imperium, zodat je verlost bent van de economische onderdrukking.”

Want natuurlijk is de differentiërende factor van videogames net hun spel-element. “Spelen is een diepgaande menselijke ervaring”, zegt Smith. “Ook muziek, dans, beeldhouwkunst, architectuur, enzovoort zijn dat. Maar spelen is ouder dan die allemaal. Universeler zelfs, want ook dieren spelen. We zijn dus bezig met iets dat fundamenteel is aan het leven en krijgen daar nog altijd te weinig krediet voor. Maar dat ligt voor een stuk aan onszelf, we nemen tot nu toe te veel genoegen met raketten afvuren op zombies. Een van de terechte kritieken op videogames is dat er te weinig politiek bewustzijn in zit. Terwijl games wel politiek van aard zijn: ze gaan over wapens, missies, implicaties van macht. Het wordt tijd om dat eens, zonder belerend te zijn, te omarmen.”