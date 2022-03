Academy verzocht Will Smith Oscaruitreiking te verlaten, maar die weigerde

▶ Herbekijk hieronder de uithaal van Will Smith naar Chris Rock:

De Academy erkent drie dagen na de show “dat we de situatie anders hadden kunnen aanpakken”. Het klopt echter niet dat de organisatie werkloos toekeek na de uithaal van Will Smith. “We willen preciseren dat meneer Smith gevraagd is de ceremonie te verlaten, en dat hij dat geweigerd heeft”, klinkt het in het persbericht.

De Academy liet al weten dat er een disciplinaire procedure gestart is tegen Smith. Wat die procedure inhoudt en met welke sancties de acteur rekening moet houden, is niet duidelijk. De organisatie meldde “passende maatregelen” te zullen nemen. Het proces zou meerdere weken in beslag nemen.

‘Nog verwerken’

Smith stapte zondag naar Chris Rock op het podium en gaf hem een klap in het gezicht, nadat Rock een grap gemaakt had over Smiths vrouw. Jada Pinkett Smith lijdt aan alopecia, waardoor ze met haaruitval kampt. Enkele ogenblikken later nam Will Smith de Oscar voor beste acteur in ontvangst voor zijn rol in King Richard.

De verontwaardiging na het incident was groot. Smith bood via Instagram zijn excuses aan voor de klap. Chris Rock reageerde gisteren voor het eerst, tijdens zijn eerste show sinds het incident in Boston. “Ik ben nog altijd aan het verwerken wat er gebeurd is”, klonk het. “Op een bepaald ogenblik zal ik over die shit praten. En het zal serieus en grappig zijn.”

Op internet doet intussen een valse verontschuldiging van Chris Rock de ronde, waarin hij zijn excuses zou aanbieden voor de grap waarmee hij zich de woede van Will Smith op de hals haalde. Een vertegenwoordiger van Rock bevestigt aan persbureau AP dat het statement niet van Rock is.