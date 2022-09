Abstract expressionisme, een jarige stripfiguur en vrouwelijke fotografie: dit zijn de bezienswaardigste expo’s van de week

1. Vaandeldrager

Toen hij achttien was, kende Joe Bradley twee moderne kunstenaars: Picasso en Warhol. Een tentoonstelling van hedendaagse kunst had hij nog nooit gezien. Tegenwoordig is hij een van de meest gegeerde Amerikaanse schilders en wordt hij beschouwd als een 21ste-eeuwse vaandeldrager van het abstract-expressionisme. Zijn werken zitten in de collecties van musea als het Whitney en het MoMa in New York en de Fondation Louis Vuitton in Parijs. In 2015 veilde Christie’s een schilderij van hem voor ruim drie miljoen dollar. En nu is hij in Brussel neergestreken. Zijn schilderijen en tekeningen zijn te zien in de vernieuwde vleugel van Xavier Hufkens.

Joe Bradley, New Paltz, Xavier Hufkens, St-Jorisstraat, Brussel, tot 15 oktober

2. Grappige Marsupilami

In januari 1952 verscheen hij voor het eerst in Robbedoes: Marsupilami, het gele en zwartgevlekte dier met de lange staart. De grappige Marsupilami wist met zijn menselijke trekjes snel de lezers te bekoren. Om zijn zeventigste verjaardag te vieren, loopt er in het Stripmuseum een expo over het diertje dat ook striptekenaar Franquin na aan het hart lag.

Marsupilami, The Houba Show!, Stripmuseum Brussel, tot 15 januari

3. Ode aan de vrouw

De Brusselse fotografe Charlotte Abramow, die onder andere artwork voor Angèle maakt, knipoogt in haar werk naar het surrealisme en lacht graag met haarzelf. Maar haar foto’s zijn ook een ode aan de vrouw en het vrouwelijk lichaam, wars van alle normen die vaak opgelegd worden. Volle petrol is de eerste Belgische solo-expo van de in Parijs wonende Abramow.

Volle petrol, Hangar, Brussel, tot 17 december