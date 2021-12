ABBA brengt voor het eerst een kerstsingle uit: opbrengst gaat naar goed doel

▶ Beluister het eerste kerstnummer van ABBA:

De single kreeg de titel ‘Little Things’ en staat op Voyage, het meest recente album van de popgroep. De opbrengst van het lied gaat naar een goed doel. ABBA koos voor de gelegenheid voor Unicef en hun Global Child Protection Fund. “Wij denken dat het onmogelijk is om armoede uit te roeien zonder macht voor vrouwen”, aldus de leden van de groep in een statement. “Daarom steunen we Unicef ​​bij het beschermen van meisjes tegen seksueel geweld via het Global Child Protection Fund.”

‘Little Things’ gaat over de vreugde die we op kerstochtend ervaren en hoe belangrijk het is om tijd door te brengen met familie gedurende deze feestelijke periode. Naast het nummer zelf gaf ABBA ook meteen de clip van het nummer vrij. Deze laatste werd geregisseerd door Sophie Muller, die in het verleden al in de prijzen viel op de Grammy en BRIT Awards.