Aangifte van seksueel misbruik tegen zanger Marco Borsato

Borsato bevestigde in een verklaring dat er aangifte tegen hem is gedaan. “De aangifte is duidelijk een reactie op het door mij aangevraagde onderzoek bij het Openbaar Ministerie. Het is goed dat er nu een aangifte ligt, want die kan dan betrokken worden bij het onderzoek dat ik heb gevraagd. Ik zie de uitkomst van het onderzoek met vertrouwen tegemoet. Ik ontken zoals bekend alle aantijgingen die ik tot dusverre alleen via de pers mocht vernemen”, aldus de verklaring, die verspreid is door de advocaat van Borsato, Geert-Jan Knoops.

Het Openbaar Ministerie Midden-Nederland zegt de aangifte van de “onzedelijke betastingen” in onderzoek te nemen. Vorige week verzocht Knoops het Openbaar Ministerie namens Borsato onderzoek te doen naar de bron van geruchten die over de zanger de ronde doen.

Verschillende roddelkanalen brachten de afgelopen tijd dat Borsato zich schuldig zou hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag tijdens een van de barbecues die de zanger jaarlijks organiseerde voor de zangers en zangeressen die hem als coach kozen in The Voice of Holland en The Voice Kids. Bewijs werd daarvan niet gegeven.