‘Aan wat goed loopt moet je niet gaan sleutelen’: De warmste week kiest opnieuw voor succesrecept

Een huis, een non-stopradiomarathon, verzoekplaatjes en een handvol vaste presentatoren om die aan elkaar te praten. Kunnen de oude ingrediënten van De warmste week na twee tegenvallende edities de liefdadigheidsactie weer tot een succes maken?

“We houden van verandering”, klonk het twee jaar geleden bij de VRT. Een statement dat moest volstaan als verklaring voor de plotse koerswijziging bij de jaarlijkse liefdadigheidsactie De warmste week. Nadat de recordeditie van 2019 maar liefst 17.518.153 euro in het laatje had gebracht, koos de openbare omroep resoluut voor een andere aanpak. De actie wou voortaan vooral sensibiliseren en het maatschappelijk engagement bij jongeren aanwakkeren. Geld inzamelen hoefde niet meer. Tot grote frustratie van de vele vzw’s die elk jaar hun kas gespijsd zagen door De warmste week.

Bij die beslissing speelde uiteraard ook corona mee. De wereldwijde pandemie maakte het twee jaar lang quasi onmogelijk om inzamelacties te organiseren. Ook een evenement als De warmste week organiseren op de manier waarop we het in virusvrije tijden kenden, lukte trouwens niet. Toch werd na amper één jaar zonder inzamelacties beslist om in 2021 -ondanks corona - opnieuw een warmste week-rekening te openen.

Maar het succes van de vroegere edities bleef uit en het saldo bleef uiteindelijk op 3.203.455 steken. Een tegenvaller, al willen ze dat bij de VRT vooral niet gezegd hebben. “We blijven heel trots op alle voorbije edities”, klinkt het bij woordvoerder Jan Sulmont. “Ook die van vorig jaar. De opbrengst was dan misschien minder, de keuze voor het thema ‘kunnen zijn wie je bent’ heeft er wel voor gezorgd dat we heel wat mensen voor de microfoon hebben gekregen wier verhaal we anders nooit hadden gehoord.”

Leuven 2011. Tomas De Soete, Siska Schoeters en Sam De Bruyn in het Glazen huis. Beeld BELGA

Wat er ook van zij, dit jaar keert De warmste week terug naar zijn roots. Met alle onderdelen die daarbij horen. In het stadspark van Hasselt wordt een Warmste huis opgetrokken waar luisteraars langs kunnen komen om de vier presentatoren - Fien Germijns, Eva De Roo, Kawtar Ehlalouch en Sander Gillis - aan het werk te zien. Ze kunnen daar ook een plaatje aanvragen en vertellen op welke manier ze hoeveel geld hebben samengeharkt. En om het feest helemaal compleet te maken staan er vanaf 19 december zes dagen lang concerten gepland van onder anderen Goldband, Oscar and the Wolf, Regi, Niels Destadsbader, Bart Peeters, Ilsen & Verhulst, Bazart, Metejoor en Black Box Revelation.

Joke Persyn, die zich aan de Hogeschool Gent in fondsenwerving verdiept, is ervan overtuigd dat de keuze voor het vertrouwde recept aan het einde van de rit tot een hogere opbrengst zal leiden. “Eigenlijk is het simpel: aan wat goed loopt moet je niet gaan sleutelen. Mensen houden van herkenbaarheid wanneer ze geld doneren. De meest succesvolle acties zijn diegene die al jaren dezelfde zijn. Acties waarbij mensen zich niet hoeven af te vragen wat nu precies de bedoeling is en of hun centen wel goed terecht zullen komen.”

Door nu opnieuw met een groots evenement uit te pakken, waar veel volk op af kan komen speelt de VRT bovendien perfect in op de behoeftes van het grote publiek. “Mensen houden van herkenbaarheid wanneer ze geld donerenv”, zegt Tine Faseur, die als professor aan de vakgroep marketing van de KU Leuven onderzoek doet naar geefgedrag. “Mensen willen hun steentje bijdragen. Iets wat de voorbije twee jaar veel moeilijker was.”

Leuven 2006, Music for Life, met Tomas De Soete, Christophe Lambrecht en Peter Van De Veire. Beeld BELGA

Bovendien is deze keer met kansarmoede voor een toegankelijker thema gekozen. “Het thema van vorig jaar - kunnen zijn wie je bent - kwam echt vanuit de jongeren zelf”, legt Persyn uit. “Natuurlijk is dat een goede zaak, maar het zorgde er wel voor dat wat oudere mensen zich minder aangesproken voelden, terwijl die doorgaans toch meer financiële middelen ter beschikking hebben. Dit jaar is gekozen voor een thema dat iedereen aanspreekt, van 0 tot 99 jaar.”

“Bovendien is die kansarmoede door de economische crisis waar we momenteel inzitten bij veel mensen plots een stuk dichterbij gekomen”, vult Faseur aan. Al kan dat ook net een nadeel zijn. Wie wakker ligt van zijn volgende energiefactuur, zal misschien minder geneigd zijn om aan goede doelen te doneren. Al blijkt dat, als we Persyn mogen geloven, nog wel mee te vallen. Samen met haar studenten vroeg ze de voorbije weken zowat tweeduizend Vlamingen naar hun geefgedrag van het afgelopen jaar. “Daaruit blijkt dat 70 procent van de Vlamingen het afgelopen jaar een goed doel steunde”, vertelt ze. “Een lichte stijging tegenover 2019. Ook in crisistijden blijft de Vlaming die wat kan missen geld geven aan goede doelen. In zowat alle sectoren zagen we ook een stijging van de giften. Enkel milieu en dierenwelzijn kenden een lichte achteruitgang.”

De warmste week lijkt dus weer op recordkoers te liggen. Al wil presentatrice Eva De Roo, die het evenement ondertussen voor de zesde keer presenteert, daar vooral niet te veel op focussen. “Ik ben er al die jaren nooit ingestapt met een record in mijn achterhoofd. Dat geld is bijzaak. Als veel mensen hebben gekeken en geluisterd en als die allemaal snappen waarom we dit doen dan is De warmste week voor mij geslaagd. Het bedrag op die cheque doet er wat mij betreft veel minder toe.”

dewarmsteweek.be