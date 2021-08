‘Aan de dief van mijn kartonnen Flip: teruggeven mag!’

Een jaartje te laat wegens omstandigheden van virale aard, maar straks viert Flip Kowlier op het podium van de Dranouter-zomersessies eindelijk zijn twintigjarig bestaan als soloartiest. Twee roemruchte decennia van seks, drugs, en spraakverwarring, maar: wat herinnert de jubilaris zich er nog van? En van de jaren dààrvoor?

Medio jaren 90, toen Flip Kowlier nog Filip Cauwelier heette, speelde die bas in het door Jan Leyers opgerichte My Velma. De naam van de band haalde Leyers uit een gangsterfilm uit de jaren 70, welke?

Flip Kowlier: “Ik weet nog hoe de tekstflard ging: ‘Where is my Velma?’ Maar verder: geen idee.”

Farewell, My Lovely uit 1975, met Charlotte Rampling als Velma.

Kowlier: “Ah, oké. Nul op tien, goed begin.”

Waar en wanneer vond het allereerste concert van ’t Hof van Commerce plaats volgens archiefsite setlist.fm?

Kowlier: “Wat zij als eerste concert zien, weet ik niet, maar ik kan bevestigen dat het échte allereerste concert van ’t Hof van Commerce een talentenjacht was in Handzame.”

Dus niet dat in jeugdhuis ’t Arsenaal in Marke op 27 juni 1997, zoals daar vermeld?

Kowlier: “Nee, die talentenjacht was nog een jaartje eerder. De andere deelnemers waren allemaal blues- en rockgroepjes, en dan wij: twee mannen en een cassettedeck (lacht). We werden allerlaatste. Máár de laatste kreeg ook een prijs: 1.600 Belgische frank. Nog nooit zoveel geld gekregen!”

Een troostpunt voor de rechtzetting. Noem één van de slogans van de flink naar rechts neigende politieke partij in de videoclip van ‘Jaloes’.

Kowlier: “Een gok: ‘België West-Vlaams!’”

Dat was inderdaad de geest, maar we zochten ‘Een nieuw Vlaanderen, een beter Vlaanderen’, ‘Leuk om ons te zijn!’ en ‘Samen tevreden’. De laatste over ’t Hof: in 2012 stonden jullie op het hoofdpodium van Werchter, samen met vier bordkartonnen figuren. Noem drie personen die daarop te zien waren.

Kowlier: “Ik kan ze zelfs allemaal noemen: Tupac Shakur, paus Benedictus, Freddie Mercury en Barack Obama.”

Correct. Zat er een dieperliggende gedachte achter die samenstelling?

Kowlier: “Absoluut niet. Ik heb vorig jaar trouwens mezelf ook op karton laten drukken, zodat fans geheel coronaproof foto’s konden maken met mij, maar die werd toen gestolen. Ergens heeft iemand dus al een jaar een kartonnen Flip Kowlier staan thuis. Mocht de schuldige intussen berouw voelen: ze mogen ’m altijd teruggeven.”

Vervolledig volgende, feilloos naar het Nederlands omgezette songtekst: ‘Sexy schatje, ik laat je je goed voelen / Kleed je op en pak je uit / Lieflijke dame, de hele nacht lang / Schatje, je bent het beste meisje van de stad’.

Kowlier (lacht): “‘Brahiiim’!”

Correct, het was een flard uit ‘Turn the Music Up’ van Brahim. ‘Geschreven en geproducet door Flip Kowlier’: wist ik niet.

Kowlier: “Als ik het me goed herinner, was de tekst vooral van Serge (Buyse, ook van ’t Hof, red.). Ik heb de muziek en de productie geleverd. En dus de ‘Brahiiim’ in het refrein.”

Een Humo-citaat van jezelf uit 2008: ‘Dat hoor ik echt niet graag terug. Die intro kan ik gewoon niet meer verdragen. En dan die stem!’ Welk nummer van jezelf zeik je hier af?

Kowlier (gedecideerd): “‘In de fik’.”

Exact.

Kowlier: “Vind ik nog altijd. Toen ik onlangs voor het eerst sinds lang weer een playlist samenstelde, had ik het zelfs weggelaten. Maar mijn muzikanten protesteerden.”

In 2001 stond je de eerste keer solo in de AB, als voorprogramma van welke groep?

Kowlier: “Laïs.”

Klopt.

Kowlier: “In die eerste jaren liepen we elkaar geregeld tegen het lijf. Mijn muziek werd toen nog vaak gezien als folk, vandaar.”

In 2008 verscheen de unplugged-plaat Live in de living. Welk van volgende nummers werd daarvoor níét akoestisch herwerkt: ‘In de fik’, ‘De grotste lul van ’t stad’, ‘Angelo & Angelique’ of ‘Meiske’?

Kowlier: “‘Meiske’ staat er zeker op, ‘De grotste lul van ’t stad’ ook... Ik denk ‘In de fik’, gezien mijn troebele relatie met dat nummer.”

Helaas, het was ‘Angelo & Angelique’, dat – strikvraag – wel opgenomen was, maar de plaat niet haalde. Naar verluidt was je ‘te tevreden met het origineel’.

Kowlier (lacht)

Tijdens de opnames van debuut Otel van Ertebrekers gingen in de studio drie namen rond als referentie. Bill Withers en The Gap Band krijg je, wie was de derde?

Kowlier: “Doe Maar?”

Het was Michael Jackson.

Kowlier: “Ah ja. Er zit wel wat Michael Jackson in ‘Eva Mendes’, klopt.”

Laatste vraag: wat is de link tussen Flip Kowlier en Tien om te zien?

Kowlier (denkt lang na): “Als ik me niet vergis, heb ik ooit samen met Hormonia opgetreden op een soort Tien om te zien-achtige special rond Will Tura, op de dijk van Blankenberge. Was het dat?”

Allesbehalve. We zochten de Planckaerts, die in 2003 in Tien om te zien stonden met ‘Wij zijn goe bezig’ – ‘geschreven door Flip Kowlier en Francesco Planckaert, Ivan Heylen & Joost Van den Broeck’.

Kowlier (lacht): “Klopt, ja. Die vermelding van Ivan Heylen is trouwens een raar verhaal: hij had niet echt iets te maken met dat nummer, maar blijkbaar was hij gewoon toevallig in de buurt op de dag dat de Planckaerts het idee kregen om de kreet ‘Wij zijn goe bezig’ op muziek te zetten. Ivan heeft die titel toen snel-snel gedeponeerd bij Sabam, waardoor hij tot op vandaag mee vermeld moet worden als auteur.”

Resultaat: Vijf op tien. Maar wel veel bijgeleerd.



Flip Kowlier speelt op vrijdag 6 augustus op Dranouter Zomersessies XL. Info & tickets: festivaldranouter.be.

