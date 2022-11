‘A is van Bij’ van Ellen Heck: stoeien met dieren en talen

Dit inventieve en ­inclusieve abc-boek van Ellen Heck loodst ons door de dierenwereld én de wereldtalen.

Talloos zijn ze, de abc-­boeken waarbij kinderen spelenderwijs het alfabet wordt voorgeschoteld en langzaam ingepeperd. Maar de Britse prenten­boekenmaker en typografe Ellen Heck bedacht in haar debuut A is van Bij een nieuwe aanpak, waarbij ze op een slimme manier bruggen slaat naar andere talen. Het resulteert in een inclusief en mondiaal abc-boek, dat ook in zijn vormgeving erg speels en levendig oogt.

Haar oorspronkelijke versie verscheen dit voorjaar in het Engels, maar ook in de Nederlandse vertaling blijft haar procedé moeiteloos overeind. Liefst zestig talen laat Heck de revue passeren.

Beeld Ellen Heck

Bij elke letter van het alfabet kiest ze voor een dier, maar bij de A is dat bij Heck niet de aap maar de bij. Waarom? Omdat in nogal wat talen het woord ‘bij’ met een A begint. In het Turks is dat bijvoorbeeld arı, in het Portugees abelha en in het Ojibwe zeg je aamoo.

Puzzel

Heck laat ook zien hoe vertrouwde woorden als aap en vis en slak in andere talen weerklinken. “Ik wilde niet beginnen met A is van aap of afsluiten met Z is van zebra”, zegt Heck daarover in haar nawoord. “Het was een heel ingewikkelde en leuke puzzel om de ­dieren zo te ordenen dat elk dier een aantal vertalingen kreeg die anders klonken, maar toch dezelfde beginklank of -letter hadden.”

Beeld RV

Complex? Nee hoor. Als je het boek doorbladert, merk je hoe Heck vlot zowel beginnende lezers als taalliefhebbers weet te ­bekoren. En ze demonstreert de rijkdom en schoonheid van wereld­talen – van ­Afaan Oromo tot Zweeds. Heck maakte ook een bijbehorende ­website, waar je naar eigen gading nog verder kunt puzzelen.

Ellen Heck, A is van Bij. Een wereldwijd ABC-boek, Querido, 40 p., 18,99 euro.