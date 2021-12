‘A Hero’: een medicijn tegen zwart-witdenken ★★★★☆

Voor zijn vorige film Todos lo saben trok de Iraanse regisseur Asghar Farhadi naar Spanje. Het resultaat was niet meteen om over naar Teheran te schrijven. Alle begrip voor Farhadi: kun je een mens verwijten dat hij eens met Penélope Cruz wil werken? Toch zijn we opgelucht dat hij met A Hero terugkeert naar Iran – en naar het torenhoge niveau van zijn Oscarwinnende drama A Separation.

Kaligraaf Rahim (Amir Jadidi) zit in de gevangenis. Drie jaar geleden ging zijn zakenpartner ervan door met geleend geld, Rahim draagt de gevolgen (en de schaamte). Wanneer hij twee dagen penitentiair verlof krijgt, wil hij die tijd gebruiken om zijn schuld af te lossen. En dan valt er plots een godsgeschenk uit de lucht – of zo lijkt het toch. Een verloren tas vol goudstukken, misschien wel voldoende om zijn schuldeiser Bahram (Mohsen Tanabandeh) te sussen. Uiteindelijk speelt Rahims geweten op: hij geeft het goud terug aan de rechtmatige eigenaar. Maar zijn goede daad zorgt ervoor dat Rahim tot volksheld gebombardeerd wordt. Een gevaarlijke positie, want wie op een sokkel gehesen wordt, kan daar snel weer af donderen.

Goed en kwaad

Bestaan helden wel? En wie heeft er belang bij om ze te creëren? Farhadi fileert ons al te menselijke zwart-witdenken, en hoe (sociale) media daar gretig op inspelen – zeker in een land als Iran, waar eer het hoogste goed is, en het religieuze regime voor de burgers bepaalt wat goed en kwaad is. Farhadi countert dat simplistische onderscheid met humanisme, nuancering en begrip voor alle partijen. Zo zien we Rahim ondanks zijn goede inborst ook wel eens liegen of naar medelijden hengelen, en heeft de norse Bahram redenen genoeg om streng te zijn.

Farhadi loodst ons geduldig maar vastberaden door zijn complexe, razend spannende scenario. Uit een sociaal drama puurt hij alweer een zenuwslopende thriller vol morele dilemma’s. Hij laat Rahim spartelen in de branding tussen goed en kwaad, zelfopoffering en welbegrepen eigenbelang. De regie is sober, maar de aandoenlijke blik van Amir Jadidi – zijn schaapachtige glimlach maakt gaandeweg plaats voor een diep gekrenkte grimas – houdt je aandacht moeiteloos vast.

A Hero speelt vanaf 22/12 in de bioscoop.