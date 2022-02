7 series van het afgelopen jaar om even alle zorgen te vergeten

Code rood, spanningen aan de Russische grens, en stijgende energieprijzen. Het lijkt soms of de wereld vergaat, een (on)gezonde remedie daarvoor is om simpelweg weg te kijken en iets anders op te zetten. Daarom selecteerden we zeven series – in willekeurige volgorde – om even alle zorgen te vergeten.

1. As We See It

Waarover gaat het?

Drie twintigers met een vorm van autisme delen een appartement én het verlangen naar liefde en vriendschap. Hun grote doel is een job vinden en behouden om zo de deur open te wrikken naar een wereld die voor hen moeilijk toegankelijk blijkt.

Waarom zou u kijken?

As We See It is de adaptatie van de gesmaakte Israëlische reeks On The Spectrum. Bij deze versie zit Jason Katims (Friday Night Lights) achter het stuur en bewijst hij nogmaals dat gevoelige thema’s ook grappige, menselijke en authentieke tv kunnen opleveren. Om mee te lachen, te huilen of iets daar tussenin, maar alleszins niet om te missen.

Het eerste seizoen van As We See It bekijkt u nu op Amazon Prime Video.

Lees ook Magali De Reu over mensen met autisme: ‘Het bekendste misverstand is misschien wel het gebrek aan empathie’

2. Ted Lasso

Waarover gaat het?

In Ted Lasso kruipt acteur Jason Sudeikis in de huid van het gelijknamige hoofdpersonage, die ingehuurd wordt om een voetbalteam te coachen in Engeland. Klein probleem: Ted is een Amerikaan die alleen nog maar een (klein) American Football-team heeft getraind en hij noemt voetbal nog altijd soccer.

Waarom zou u kijken?

Als u slechts één goede reden nodig hebt om de streamingdienst van Apple een kans te geven, dan heet die kans Ted Lasso. Vooral kijkers die opnieuw hun hoop in de mensheid hersteld willen zien, zijn welkom bij de goedhartige voetbalcoach en zijn team. Zie het als een warm, knus feelgooddekentje van optimisme. Misselijkmakend als dat klinkt, Ted Lasso kan het en doet het – twee seizoenen na elkaar.

De eerste twee seizoenen van Ted Lasso bekijkt u nu op Apple TV+.

3. After Life

Waarover gaat het?

Tony’s perfecte leventje stort volledig in elkaar wanneer zijn echtgenote Lisa overlijdt aan kanker. Hij ziet het even niet meer zitten maar vindt uiteindelijk een nieuwe bestaansreden. De voormalige ‘nice guy’ maakt er zijn levensdoel van om de wereld te straffen door te doen en te zeggen wat hij wilt. Maar niet iedereen in zijn omgeving laat zich zo gemakkelijk afschrikken.

Waarom zou u kijken?

“After Life heeft een onmiskenbaar therapeutische invloed op de kijker die met eigen leed zit opgescheept”, schreven we eerder al in deze krant. Iedereen krijgt immers te maken met verlies en rouw, en het is net die herkenbaarheid, in combinatie met de verfrissende brutaliteit van hoofdrolspeler en showrunner Ricky Gervais, die After Life een onmisbare plaats op deze lijst bezorgen. De reeks is ondertussen aan het derde en laatste seizoen toe, waarin voor Tony eindelijk wat licht aan het eind van de tunnel gaat schijnen.

Het derde en laatste seizoen van After Life bekijkt u nu op Netflix.

Lees ook Grofgebekte Ricky Gervais lapt alle regels aan zijn laars. En hij komt er nog mee weg ook

4. Only Murders in the Building

Waarover gaat het?

Drie true-crimefans komen plots wel heel dichtbij hun obsessie wanneer er een moord plaatsvindt in hun flatgebouw. Het trio vermoedt kwaad opzet en besluit om gebruik te maken van hun ‘misdaadkennis’ om de dader te vinden. Maar al snel realiseert het trio zich dat er een moordenaar onder hen leeft. De Volksjury ontmoet Cluedo, zeg maar.

Waarom zou u kijken?

Speels, hilarisch en toegankelijk voor alle generaties. De slimme mix van humor en spanning in Only Murders in the Building werkt zodanig goed dat we ons enkel kunnen afvragen waarom deze reeks zo lang op zich heeft laten wachten. Of zoals we het ooit in een column neerpenden: “Er staat niet veel op het spel hier, behalve een vorm van ouderwets amusement en komisch vakmanschap met acteurs van heel verschillende generaties die weten dat timing alles is.”

Het eerste seizoen van Only Murders in the Building bekijkt u nu op Disney+.

5. Peacemaker

Waarover gaat het?

Na de gebeurtenissen van The Suicide Squad keert Christopher Smith – of Peacemaker – terug naar huis, waar hij al snel de prijs van zijn vrijheid te weten komt. De agressieve vredeliefhebber wordt gerekruteerd door een geheim overheidsteam dat hem op jacht stuurt naar parasitaire vlinderachtige wezens die zich onder de mensen bevinden.

Waarom zou u kijken?

Ook bloederige actie en vreselijk ongepaste humor kan soms uw dag maken. En Peacemaker doet exact dat. Showrunner James Gunn (The Suicide Squad, Guardians of the Galaxy) laat alle remmen los en het resultaat is een ongecompliceerd, geweldig overdreven spektakel waar het plezier – en het bloed – van af spetteren. Weinig innovatief, maar oh zo plezierig.

Het eerste seizoen van Peacemaker bekijkt u nu op Streamz.

6. Cobra Kai

Waarover gaat het?

34 jaar nadat Daniel LaRusso zijn rivaal en pestkop Johnny Lawrence in het gezicht trapte in The Karate Kid (1984), staan de twee op heel andere plaatsen in het leven. De ooit zo populaire Johnny is werkloos, alcoholverslaafd en heeft al jaren geen contact meer met zijn tienerzoon. Daniel daarentegen is intussen uitgegroeid tot de meest succesvolle autohandelaar in de regio, en leeft met zijn perfecte gezinnetje in een gigantische villa. In een poging om zijn gepeste buurjongen – maar ook zichzelf – te helpen, richt Johnny de beruchte karate-dojo Cobra Kai weer op.

Waarom zou u kijken?

Nostalgie kan helend zijn, zeker wanneer er zoveel liefde insteekt als bij Cobra Kai. Misschien zijn het de vergeten acteurs die terugkeren naar hun ene glansrijke rol, misschien is het de absurditeit van tieners die een decennia-oude vete van hun karatemeesters uitvechten. Hoe dan ook valt er zoveel plezier te beleven met Cobra Kai, voor zowel nieuwe als oude fans, dat we met plezier zijn gebreken erbij nemen.

De eerste vier seizoenen van Cobra Kai bekijkt u nu op Netflix.

7. Reservation Dogs

Waarover gaat het?

Bear, Elora, Cheese en Willie zijn vier jonge Native Americans die hun dagen slijten in het reservaat in Oklahoma. Hun luilekkerdagen wisselen ze af met stelen, beroven, en eigenlijk alles om geld te verdienen, want de jonge helden dromen ervan om ooit naar het exotische California te kunnen trekken.

Waarom zou u kijken?

Soms brutaal en donker, vaak hoopvol en altijd authentiek. Reservation Dogs is een van de meest verfrissende coming-of-ageseries die u vandaag kunt streamen. De reeks geeft een rauwe kijk op het leven van Native Americans maar toont ook dat er zoveel meer is dan enkel dat. “Want het referentiekader van hedendaagse inheemse Amerikanen behelst meer dan het indianenmeisje Pocahontas”, schreven we eerder nog in deze krant. De perfecte hedendaagse zwarte komedie die zowel tradities als vernieuwing in het achterhoofd houdt.

Het eerste seizoen van Reservation Dogs bekijkt u nu op Disney+.