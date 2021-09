‘3Hz’ op Ketnet: Papa, wat is een walkman?

Ah, 1989! Het wonderlijkste mijner humaniorajaren. Het Haachtse Don Bosco-instituut serveerde onnozele kalverliefdes en vrienden voor het leven. MTV knalde mijn woonkamer binnen met Ray Cokes en Fab Five Freddy. Met Bros en Milli Vanilli. Maar ook ‘Me, Myself & I’ van De La Soul, ‘Epic’ van Faith No More en ‘Higher Ground’ van Red Hot Chili Peppers. Batman van Tim Burton liep in de bioscopen maar als je geen 15 was, kwam je er niet in. Geen enkele van mijn leraressen zag eruit als Kim Basinger of als Michelle Pfeiffer. Op de radio bood Het leugenpaleis troost. In Berlijn verbrokkelde de Muur tot hij viel, in Peking rolden er tanks over het Tiananmenplein. 1989 etste zich in de gulzigste der geesten met naïeve dromen en groteske desillusies. What a year.

Laat nu datzelfde jaar zich in de vintage walkman van ene Felix nestelen, het hoofdpersonage van de nieuwe Ketnet-serie 3Hz. Het manneke lijdt onder de dood van zijn moeder en zoekt verstrooiing bij zijn vrienden Sammy, Noor en de wispelturige Ella. Na een ongelukje begint de walkman uit te zenden op 3 hertz – een frequentie onder de gehoordrempel – en vangt Felix conversaties op uit het verleden, zijnde 1989. In dat jaar zou in de buurt een moord zijn gepleegd. Het geinige is dat telkens Felix het hoofdtelefoontje van zijn walkman opzet hij de ‘geesten’ uit het verleden ziet die als verkleurde tv-beelden door het decor schuiven.

Niet swipen!

Maar wacht effe. Een walkman? Bovengetekende heeft zijn kids net uitgelegd wat een iPod ook alweer was. Naar mijn vinylcollectie staren ze met de argwaan van een willekeurige jager die in het Dilserbos plots een misselijkmakende geur opvangt. Naar het hoopje VHS-tapes in de kast sissen ze als een kat in het nauw. Verwachten ze bij Ketnet dat ik hen ook nog eens de complexiteit van een walkman uit de doeken doe? Met die rare cassettes en hun lange bruine linten? Met dat vooruit- en terugspoelen en een A-kant en een B-kant en néé, je kunt daar niet mee scrollen en néé, swipen heeft geen zin!

Dankzij 3Hz proeft een nieuwe generatie hoe dan ook van de muziek uit de eighties. Jimmy Dewit en Cedric Engels (van het dj-duo Hermanos Inglesos) schuiven knapperige elektrobeats onder de scènes, zo lekker hoekig dat de doorsnee papi er haast van zou beginnen breakdancen. Nu ja, eerst die aanzwellende lumbago temmen. Van Dewit weten we dankzij zijn werk bij Discobar Galaxie, Belpop Bonanza en zijn soundtrack voor Callboys dat hij zijn pappenheimers kent én dat de jaren tachtig een Memorial Van Damme vormen waar hij naar hartenlust de Usain Bolt kan uithangen. Ook The Scabs draven op in deze serie, als met weemoed gelardeerde nostalgie in de vorm van ‘Stay’, een song uit 1986.

Was het trouwens niet Royalty in Exile van diezelfde band dat ons aan de uitgang van de eighties influisterde dat nerdy Vlaamse jongens ongegeneerd hun blues mogen koesteren? ’t Is een gokje.

3Hz, elke woendag om 18.30 uur en elke zaterdag om 8.30 uur op Ketnet