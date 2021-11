31 miljoen dollar: Kevin Spacey moet forse schadevergoeding betalen aan ‘House of Cards’-producent

Een arbitragecommissie die een eerdere uitspraak van de rechter moest bekrachtigen stelde vast dat Spacey zich met zijn gedrag schuldig heeft gemaakt aan contractbreuk. Hij moet daarom een schadevergoeding betalen van 29,5 miljoen dollar plus 1,2 miljoen aan advocaten en 235.000 dollar aan overige vergoedingen.

De acteur werd in 2017 ontslagen bij de populaire Netflixserie nadat verschillende medewerkers hem hadden beschuldigd van seksueel wangedrag. Ook was er een aantijging van seksueel geweld tegen Spacey, die ook producent was van ‘House of Cards’.

Miljoenenverlies

Producent MRC zag zich genoodzaakt Spacey te ontslaan en de productie van het zesde seizoen van de show stop te zetten. De rest van het script moest worden herschreven om het centrale personage, Frank Underwood, eruit te schrijven en het aantal afleveringen werd ingekort van dertien naar acht. Dat resulteerde in tientallen miljoenen verliezen, aldus de producent.

De uitspraak maakt een einde aan een juridische strijd van meer dan drie jaar en een acht dagen durende hoorzitting die voor het publiek geheim werd gehouden.

De carrière van de 62-jarige Oscarwinnaar kwam eind 2017 abrupt tot stilstand. Pas deze zomer kreeg hij voor het eerst weer een rol in een Amerikaanse film. Overigens werd de enige strafzaak die tegen hem was aangespannen, een aanklacht als gevolg van het vermeende betasten van een 18-jarige man in een resort in Nantucket, in 2019 afgewezen door openbare aanklagers in Massachusetts.