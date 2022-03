3 beklijvende fotografie-expo’s om nu te bezoeken

Beelden die beklijven en doen blijven kijken: voor deze fototentoonstellingen maakt u in het weekend met plezier een ommetje.

Foto Knokke-Heist, CC Scharpoord

Met Belgische toppers Frieke Janssens en Servaas Van Belle trakteert Foto Knokke-Heist u op twee voor de prijs van één. In haar typische stijl ensceneert Janssens zwevende gedaantes boven het wateroppervlak en zorgt Van Belle voor een moment van verstilling met zijn vervallen stalletjes in de mist. Bij de expo hoort ook een speciale publicatie, uitgegeven door Hannibal.

Van 26/3 t.e.m. 12/6, fotoknokke-heist.be

CC Hasselt Beeld Iwert Bernakiewicz

‘En toch is ook de nacht niet uitzichtloos zolang er sneeuw ligt’, CC Hasselt

Is de nacht het exclusieve terrein van kunstenaars? Zo lijkt het wel. Negen fotografen, vier schrijvers en twee muzikanten vinden elkaar in de lyrische titelzin van ­Herman De Coninck. De groepsexpo brengt een sfeerverslag van hun nachtelijke dwaaltochten en is enkel bereikbaar via de poëtische ‘Insomnia’-toegangspoort van dichter Luuk Gruwez.

Nog t.e.m. 12/5, ccha.be

Paardenstallen Kortrijk Beeld rv

Ruben Bellinkx: ‘Black Sun’, Paardenstallen Kortrijk

De optische illusies van Ruben Bellinkx zaaien verwarring en verbijstering, maar blijven intrigeren. In Black Sun stelt de kunstenaar drie nieuwe films voor: van drones en vogels die choreografisch boven een bed vliegen tot werkmannen die één worden met een steiger. Daarnaast pakt de expo ook uit met een reeks 3D-foto’s en tekeningen die nog niet eerder werden vertoond.

Nog t.e.m. 5/6,be-part.be