258 muzikanten rukken uit voor een 150 jaar oude vredesboodschap: Antwerp Symphony Orchestra voert ‘De oorlog’ van Benoit op

De oorlog van de Belgische componist Peter Benoit is een krachttoer: anderhalf uur muziek voor meer dan 250 muzikanten, waaronder vijf koren. Dit weekend waagt het Antwerp Symphony Orchestra er zich nog eens aan, als eerste orkest in bijna dertig jaar. ‘Gedateerde poëzie? Dat kun je van Shakespeare ook zeggen.’

“Waarom je moet gaan kijken? Omdat je het misschien maar één keer in je leven zal kunnen zien.” Jan Dewilde, musicoloog en kenner van Peter Benoit, kan nauwelijks wachten tot het zaterdag is en hij De oorlog mag inleiden. Het laatste orkest dat het speelde, was het filharmonisch orkest van de BRTN in 1993, toen de openbare omroep dus nog zo heette én zijn eigen orkest had. De opvoering daarvoor was in... 1952.

De verklaring voor die zeldzaamheid: om De oorlog uit te voeren, heb je niet alleen anderhalf uur, maar ook een groot orkest, vijf koren en zeven solisten nodig. Dat het Antwerp Symfony Orchestra zich er met 258 man op de bühne nog eens aan waagt, is in de wereld van de klassieke muziek zo belangwekkend dat de eerste opvoering, op vrijdag in Utrecht, live wordt uitgezonden door Klara en NPO Radio 4. Een dag later strijkt iedereen dan neer in de Koningin Elisabethzaal, waar De oorlog wordt gekoppeld aan een reeks lezingen.

De dirigent van dienst, Jac van Steen, kreeg al in 2018 de opdracht om twee jaar later voor het enorme ensemble te staan, maar daar stak covid een stokje voor. Daardoor heeft hij De oorlog vier jaar kunnen bestuderen, maar zijn repetitietijd met de muzikanten is beperkt tot één week. “Dat is de gewoonte bij professionele orkesten, maar het blijft kort en kan alleen als alle muzikanten en zangers zich vooraf tot in de puntjes hebben voorbereid”, zegt Van Steen. “Elke dag repeteer ik negen uur met het orkest en de zangers in wisselende bezettingen. Om daarvoor zo fit mogelijk te zijn, heb ik de hele voorbije week vrij genomen.”

Shakespeare

Die grote bezetting van De oorlog, geschreven in 1873, is typisch voor de romantiek. “Tijdgenoten als Mahler en Wagner pakten ook graag uit,” zegt Dewilde, “maar voor Benoit was het ook een manier om zoveel mogelijk mensen bij zijn muziek te trekken. Voor de première van De oorlog werden op een bepaald moment alle vrouwelijke leerkrachten in Antwerpen opgeroepen om te komen meezingen.”

Benoit woonde en studeerde in Parijs, maar streed in Vlaanderen voor het Nederlands als taal in de muziek en het muziekonderwijs. Hij stichtte de Vlaamse Opera, vandaag een deel van Opera Ballet Vlaanderen, en richtte met het Antwerpse conservatorium ook de eerste Nederlandstalige opleiding hoger onderwijs in. De laatste vijftien jaar van zijn leven wijdde hij zich aan muziek voor het grote publiek zoals de Rubenscantate (1877), die zijn première kreeg voor tienduizend man op de Groenplaats en onlangs nog werd vertolkt bij de heropening van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten.

Later zouden Benoit, zijn patriottisme en zijn hang naar de massa in sommige middens uit de gratie vallen. Over de liedtekst van Jan Van Beers schreef Trouw in 1993 al dat de poëzie en beeldspraak gedateerd waren. “Dat kun je van Shakespeare ook zeggen”, vindt Joost Maegerman, intendant van het orkest. Onder zijn leiding is Antwerp Symphony al enkele jaren bezig om de belangrijkste werken van Benoit uit te voeren en op te nemen. “Het is historisch onjuist om hem te zien als een enge Vlaams-nationalist. Hij vond dat elke taal de ruimte moest krijgen, het Nederlands niet meer of minder dan het Frans.”

Maegerman vindt net dat er 149 jaar na datum nog veel kracht zit in het libretto van Van Beers. “Hij beschrijft treffend de waanzin van de oorlog en pleit voor vrede, terwijl zijn tijdgenoot Brahms een jaar eerder in zijn Triumphlied het Franse volk vergelijkt met de hoer van Babylon”, zegt Dewilde. “Benoit versterkt die tekst met zijn eigen, muzikale wapens: hij laat de koren tegen elkaar opzingen als strijdende kampen.”

Kort of lang

Rachel Perfecto, als hoofdbibliothecaris van Antwerp Symphony verantwoordelijk voor de partituren, voerde haar eigen oorlog tegen De oorlog. “Als we Beethoven spelen, hoef ik me geen zorgen te maken. Dat wordt zo vaak gespeeld dat alle fouten er allang uitgefilterd zijn. In de partituur van De oorlog zaten nog honderdvijftig onjuistheden.” Volgens Van Steen is dat onvermijdelijk, maar het vraagt van hem als dirigent creativiteit. “Soms spelen de blazers een groepje noten kort, terwijl de strijkers diezelfde groep net lang moeten spelen. Aan mij om uit te zoeken of dat een fout is of dat Benoit dat verschil bewust zo bedoelde.”

Vorig jaar was er een relletje rond de persoon van Benoit, toen een historicus beweerde dat hij op het einde van zijn leven geen knapenkoren meer mocht dirigeren en daaruit concludeerde dat de componist pedoseksueel was. Even verwijderde de Universiteit Antwerpen een borstbeeld van Benoit van haar campus, maar wegens gebrek aan bronnenbewijs ging dat niet door en bood rector Herman Van Goethem zijn excuses aan. Dit weekend staat de buste te pronken in de Elisabethzaal, vanaf volgende lente krijgt ze weer een plek op de universiteit.

“Ik hoop dat mensen de zaal verlaten met het gevoel dat muziek kan bijdragen aan een betere wereld”, besluit Van Steen. “Sinds de inval van Rusland in Oekraïne staat de wereld op zijn kop en daar kunnen we niets aan doen, maar De oorlog is een heldere boodschap aan iedereen die oorlog voert: alsjeblief, doe ons die onzin niet langer aan.”

