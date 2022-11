‘25 jaar Canvas’: geef fijne mensen een glas en een portie gemengd, je zult altijd goeie televisie krijgen

Doof de FIRE en staak de stakingen, want de VRT heeft nog eens wat te vieren. Canvas is 25 jaar geworden, al was het al een oude ziel bij de geboorte. De zender voor heemkundigen, wil het cliché, voor leraren Nederlands en mensen voor wie documentaires over de Tweede Wereldoorlog geen huiswerk, maar ontspanning zijn. Voor quizzers ook, lieden die de hoofdstad van Belize zonder nadenken opschrijven en de beflijster op foto herkennen. Mensen van Jezus Quiztus, Oblomow en X-Tremisten, die zich oprecht afvragen wat de opsteller van de Boerenkermisquiz er weer van heeft gebakken.

Geinig idee is het dan ook om het obligatoire archiefprogramma 25 jaar Canvas als een zaalquiz te verpakken, met alle folklore erbij. De tien teams van telkens vier Canvas-gezichten schrijven de antwoorden op, steken bordjes omhoog voor hun koffie of cola en laten zich voederen met bitterballen en vegetarische loempia’s. Thomas Huyghe wil enkel familienamen op het antwoordblad, “tenzij we het anders vermelden”. Enkel de sponsoring van slagerij Vangenechten ontbreekt nog.

Alleen is een zaalquiz geen tv-quiz, ook niet als je tussenin kunt lachen met het beste van Het peulengaleis, artyfarty begingenerieken of de dappere pogingen van een jonge Nic Balthazar om een cultuurprogramma aan de gang te houden. Tien vragen in veertig minuten en de antwoorden pas op het einde geven, dat schendt de televisiewetten a rato van een moord met voorbedachten rade. Tenzij de quizzers het voltallige Neveneffecten, de kernploeg van Alles kan beter, de drie presentatoren van De ideale wereld, de equipe van Bevergem en nog zo’n kop of 25 zijn. Dan krijg je iets wat het echte quizcircuit benadert: iedereen kent elkaar van vroeger, de concurrentiestrijd is even echt als amicaal en het overleg tussen de ploeg wordt beter dan de vragen.

“En zoals afgesproken, we antwoorden op alles Hitler.”

“Het antwoord is dioxinecrisis!” – “Roep het anders!”

“Verdoeme, da’s goeie kaas!”

“Dat gaan die van team Duiding niet weten.”

Een ijzeren wet die te weinig wordt toegepast: geef fijne mensen die elkaar ook fijn vinden een glas en een portie gemengd, je zult altijd goeie televisie krijgen.

Team Bevergem (Dries Heyneman, Maaike Cafmeyer, Bart Vanneste, Piet De Praitere). Beeld VRT

Geen mens blijft thuis voor archiefprogramma’s en toch wordt het even spannend als een vraag wordt ingeleid met een compilatie van vrouwonvriendelijke quotes uit de Canvas-geschiedenis. “We gaan ons een halfuurtje amuseren met de vrouwtjes”, zie je Herman Van Molle zeggen met twee quizkandidates voor zijn neus. Eentje van Jean Blaute: “Zatte vrouwen worden wijven, ze worden dellerig”. De vraag gaat over zijn bierprogramma Tournée générale. Een prikje is het, meer niet. Sofie Lemaire die haar ogen afwendt, een algemene o-ho-ho en door met de show. Nergens beter dan in het televisionele huis van Hitler weten ze dat niet alles uit het archief mooi hoeft te zijn.