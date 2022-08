25.500 feestvierders voor Kamping Kitsch Club

Het verkleedfestival werd in 2011 voor het eerst gehouden in Knokke-Heist, maar verhuisde vijf jaar later naar Kortrijk. Daar maakt het op de Lange Munte ondertussen gebruik van hetzelfde festivalterrein als Alcatraz, dat vorig weekend plaatsvond. Na een corona-editie met 18.000 bezoekers pakte de organisatie deze keer uit met een zogenoemde ‘The Booster XXL Edition’. De 25.000 tickets waren snel uitverkocht, waarna enkele dagen geleden nog 500 extra tickets te koop werden aangeboden.

Verspreid over negen podia treden tijdens Kamping Kitsch Club meer dan honderd artiesten op. Op de Mijn Stage stonden zaterdagnamiddag onder anderen al Kabouter Plop, René Karst en het dj-duo Ilsen & Verhulst. Zaterdagavond waren er ook nog optredens van Sergio, Gers Pardoel en Jebroer. Het hoofdpodium werd rond middernacht opnieuw afgesloten door Mark with a K & MC Chucky.

Sinds 2018 beschikt Kamping Kitsch Club over een meldpunt voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. De organisatie benadrukt dan ook dat ongewenste intimiteiten absoluut niet getolereerd worden. “Om extra duidelijk te maken wat kan en niet, staat alles op de website onder de noemer: spelregels voor de vieze ventjes”, klinkt het.

Het marginaalste festival probeert met hetzelfde concept ook het buitenland te veroveren. Na enkele geslaagde edities in Nederland zal Kamping Kitsch Club in 2023 ook in het Duitse Keulen gehouden worden.