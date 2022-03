200 miljoen dollar verwacht voor wereldberoemd portret van Marilyn Monroe door Andy Warhol

Het gaat om het bekende werk Shot Sage Blue Marilyn dat de Amerikaanse Pop Art-kunstenaar in 1964 maakte. “Marilyn is het absolute hoogtepunt van Amerikaanse Pop Art en de belofte van de Amerikaanse droom”, aldus Alex Rotter van veilinghuis Christie’s.

Momenteel is het portret nog in handen van de Zwitserse stichting van broer en zus Thomas en Doris Amman. De opbrengst van de verkoop zal gaan naar “de verbetering van kinderlevens overal ter wereld via gezondheids- en onderwijsprogramma’s”, zo zegt het veilinghuis.

Thomas en Doris Ammann richtten in 1977 Thomas Ammann Fine Art op, een galerie in het Zwitserse Zürich die gespecialiseerd was in impressionistische, moderne, naoorlogse en hedendaagse kunstenaars. Na de dood van Thomas in 1993 bleef Doris aan het roer staan. Zij overleed vorig jaar.

‘Niagara’

Shot Sage Blue Marilyn is gebaseerd op een promotiefoto van de Amerikaanse actrice Marilyn Monroe voor de film Niagara uit 1953. “Het portret van Marilyn door Andy Warhol is vandaag zelfs nog bekender dan de originele foto uit de film Niagara van Henry Hathaway”, zegt Georg Frei, voorzitter van de stichting Ammann. “Dit toont de visuele kracht van het werk die ook in het nieuwe millennium van kracht blijft.”

Alex Rotter van veilinghuis Christie’s: ''Marilyn' is het absolute hoogtepunt van Amerikaanse Pop Art'. Beeld ANP / EPA

“Marilyn als vrouw is verdwenen; de verschrikkelijke omstandigheden van haar leven en dood zijn vergeten”, aldus Frei. “Alles wat overblijft is de raadselachtige glimlach die haar verbindt met een andere mysterieuze glimlach van een voorname dame, de Mona Lisa.”

Het veilingrecord voor een werk van Warhol ligt op 104,5 miljoen dollar, voor zijn Silver Car Crash (Double Disaster). Volgens een ranking van persbureau AFP ligt het absolute veilingrecord voor een kunstwerk op 450,3 miljoen dollar. Voor dat bedrag verkocht Christie’s in november 2017 het werk Salvator Mundi van Leonardo da Vinci.