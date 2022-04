200 euro hier, 400 euro daar: waarom noemden ze ‘Vrederechters’ niet gewoon ‘Akkefietjes’?

Ik heb in mijn leven al wel wat toxische relaties gezien, maar geen ervan richt zo’n slagveld in hoofd en ziel aan als die tussen de Vlaming en zijn bureaucratie. Naam, adres, telefoonnummer: woorden die hem verwarmen onder kille lakens. Factuurnummer, dossiernummer, klantennummer, nummer hem naar een hoogtepunt! Referte, meterstand, gestructureerde mededeling!

Aard.

Van de.

Klacht.

O wat koesteren we de adder aan onze borst. En wat haten we onze geliefkoosde ambtenaren. Ridders van de vergadertafel, dossierdompteurs. Leve de wachtmuziek!

Er is een reden waarom Europa in Brussel ligt. Waarom Spaak, Claes, Van Rompuy en Michel in het zachtste pluche mochten zetelen. Als één volk de kunst van het knorren beheerst, dan wij wel. Zeker Vlamingen hebben de bips geplant op de mierenhoop tussen assertief en achterbaks: valt ergens wat te zeuren, dan zúllen we zeuren. Een aanhoudend gezoem stijgt op, net hoorbaar genoeg om te gaan irriteren, over de kleinst denkbare futiliteit.

Een puppy schijt zich een ongeluk en een aflevering van Vrederechters trekt zich op gang. Toe maar, je weet nooit dat we beelden te zien krijgen van een oud besje in een tot voor kort hagelwitte jurk. Maar neen, opnieuw weerklinkt het Belgisch accent, dat klagerige toontje, iel gekef aan weerszijden van het gangpad.

Het programma is exact wat je ervan verwacht: camera’s op statieven, geblurde gezichten die een octaafje lager dan anders praten, volgens de gulden snede gekadreerde talking heads van rechters die antwoorden op de vraag of er ook mooie kanten aan het beroep zijn. Dit programma slecht in beeld brengen zou een straffere prestatie zijn geweest. Het is niet goed, het is niet slecht, het is. Net zoals de uitgesproken straffen: 200 euro hier, 400 euro daar. Niet weinig, zeker voor wie het niet heeft, maar je vraagt je af wie de zeikerds zijn die hiervoor naar de rechter stappen. Niemand draait voor een half leven de bak in, niemand zegt waar de lijken liggen. Geen gebogen hoofden in de beklaagdenbank. Waarom noemden ze het programma niet gewoon Akkefietjes?

Kinderen van God, het leven is te kort voor onnozelheden als deze. Het is al erg genoeg dat een mens er in zijn dagelijks bestaan om de haverklap mee wordt geconfronteerd, waarom overgiet VTM ons hier na een lange werkdag nog eens mee? En wil ze daarmee stoppen als ik haar 200 euro betaal?

Maar de Vlaming smult. Het moet zijn dat we erop zaten te wachten. Een volk dat smachtte naar De notaris en Andermans zaken, over administratie en boekhouding. Op een uur waarop wij als jonge snaken een minuutje hoopten mee te pikken van Red Shoe Diaries of Erotic Confessions, staar ik naar gebarsten plinten. Naam, adres, telefoonnummer. Aard van de klacht.