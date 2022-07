15 sublieme podcasts om deze zomer te beluisteren

Hey Paul

Hij vierde zijn tachtigste verjaardag, gaf een fantastisch optreden op Glastonbury en er werd een podcast over hem gemaakt. Het was toch een beetje het voorjaar van Paul McCartney. De betreffende podcast kent hij wellicht zelf niet, maar die wel meer dan de moeite waard. In Hey Paul wil Michèle Cuvelier, presentatrice op Studio Brussel in hoofdberoep en Beatles-fan in bijberoep, McCartney één vraag stellen. Ze ontrafelt de song en praat met Beatles-fans, maar tegelijkertijd is dit veel meer dan een podcast over muziek of McCartney. De gesprekken die Cuvelier voert met haar psychologe en vooral met een 14-jarige Beatles-fan beklijven.

Te beluisteren via VRT Nu en de podcastplatformen.

Buffalo Bitches

Met podcasts als Waarom, Wie was mama? en Bruto nationaal geluk en als adviseur bij vele andere podcasts ontpopte Eva Moeraert zich de voorbije jaren als een van de gangmakers van de Vlaamse podcastscène. Haar bachelorproef zat er in 2003 al pal op: Buffalo Bitches, een nepdocumentaire over Tiffany en Kimberley, twee vrouwelijke hooligans van AA Gent. Bijna twintig jaar later zoekt Eva het duo opnieuw op. Het onafscheidelijke duo van toen heeft elkaar ondertussen al jaren niet meer gesproken of gezien. Het vervolg is even tragikomisch als het origineel.

Te beluisteren via de verschillende platformen

De Riviera

Zuid-Frankrijk blijft de favoriete vakantiebestemming voor veel landgenoten. Om te tonen dat er naast mooie stranden en pittoreske dorpjes ook wel iets anders te doen is, speurde Eric Rinckhout Zuid-Frankrijk af naar de must sees voor kunst- en cultuurliefhebbers. Vorig jaar bundelde Rinckhout 380 tips in de gids The South of France for Art Lovers, voor Klara maakte hij er nu de afgeleide podcastreeks van. 25 verhalen over kunstenaars, schrijvers en andere beroemdheden. Je waant je zo aan de Côte d’Azur.

Te beluisteren via VRT Nu en de verschillende platformen.

De Riviera podcast Beeld rr

Denderstreek

Sinds de lokale verkiezingen van 2018 kreeg het imago van de Denderstreek een stevige knauw. Sindsdien staat de regio synoniem met hoge scores voor extreemrechts en spanningen tussen inwoners. De podcast Denderstreek, regio in woelig water van het Hannah Arendt Instituut en De Morgen onderzoekt hoe het zover is kunnen komen en laat experts, burgers, mensen uit het middenveld en beleidsmakers aan het woord over de streek. “Alle frustratie over de teloorgang van de regio wordt geprojecteerd op de migranten, terwijl zij daar niet de oorzaak van zijn”, zegt stadssocioloog Stijn Oosterlynck (UA).

Te beluisteren via demorgen.be en de podcastplatformen.

‘Denderstreek, regio in woelig water’ Beeld rv

Le village des fous

De Belgische Pauline Augustyn won in juni met haar podcast Le village des fous de NTR Podcastprijs, een aanmoedigingsprijs van de Nederlandse omroep NTR voor jonge podcastmakers. Le village des fous is een gedramatiseerde documentaire over een onverklaarbare gekkenplaag in een Frans dorpje in 1951. “Gedurfd en tof”, noemt de jury deze podcast. “De semifictieve vorm is intrigerend, de acteurs zijn overtuigend en het geluidsontwerp mooi en gelaagd.”

De tweede prijs in de wedstrijd ging trouwens ook richting België. Tinneke van Ransbeeck kreeg die voor Stormjager, over drie Nederlanders die op onweer en tornado’s jagen om ze te fotograferen. Volgens de jury is de podcast “een inzending met veel lucht en humor, kleurrijke figuren en een poëtische vertelwijze”.

Beide podcasts zijn onder meer te beluisteren via de website van NTR en Spotify.

The Trojan Horse Affair

Eén anonieme brief, schijnbaar geschreven door islamitisch onderwijspersoneel uit Birmingham. Een brief waarin ze hun plan uit de doeken deden om scholen te infiltreren om er een extremistische versie van de islam in te voeren. Er was niets van aan, bleek al snel, maar de brief brandmerkte de hele moslimgemeenschap. Hoe dat kon, hoort u in The Trojan Horse Affair. De podcast van Hamza Syed en Brian Reed, de maker van het fantastische Serial, is een verbijsterend relaas en een les voor politiek, media en iedereen die zich veel te snel laat leiden door geruchten in een zucht naar sensatie.

Te beluisteren via de verschillende platformen.

Hamza Syed Brian Reed host The Trojan Horse Affair. Beeld Serial

Ronde van Frankrijk

De Ronde van Frankrijk geeft de wielerfan dit jaar heel veel: fantastische ritten, renners die er vol voor gaan en onverwachte wendingen. Onnoemelijk veel om over na te kaarten dus, en daarvoor zijn er gelukkig ook veel podcasts, ook voor wie het even gehad heeft met Vive le vélo omdat de rit van de dag er soms bijzaak lijkt. In Sporza Tour analyseren Radio 1-presentator Christophe Vandegoor en Sven Nys elke dag de etappe. Lance Armstrong doet hetzelfde in The Move en kan daar zijn eigen ervaringen aan toevoegen. Radio Stelvio doet het niet elke dag, maar de ‘podcast vol koersklap en bidonbabbels’ stelt zelden teleur.

Te beluisteren via de verschillende platformen.

Lance Armstrong The Move Beeld rr

Tot onze grote spijt

Acteur Johan Terryn en zijn kompaan Randall Casaer werken aan een voorstelling over spijt en spreken als voorbereiding met mensen bij wie na een rijk leven een onvervuld gevoel is blijven hangen. Openen doen ze sterk met het verhaal van Chris, die na haar carrière in de media tot het besef kwam dat ze haar kinderen niet heeft zien opgroeien.

Te beluisteren via verschillende platformen

'Tot onze grote spijt' Beeld rv

Zo geboren

Het zware haar strak naar achteren gekamd, de forse zwarte snor. Edgard Linmans leek wel wat op Freddie Mercury. Edgard Linmans, vraagt u nu? Edgar Linmans, ja, succesvol slager in de jaren zeventig en tachtig in het Limburgse Vlijtingen, waar hij met vrouw en zoon woonde. Maar ook een man die een façade ophield en graag de bloemetjes buitenzette in homobars. Ook wel zoals Freddie Mercury dus. Zoon Raf vroeg zich af wie zijn al bijna dertig jaar geleden vader was, en of hij als zoon wel gewild is. Met podcastmaker Kenneth Berth maakte hij er Zo geboren over, het soort verhaal waarvoor het medium podcasts voor gemaakt lijkt.

Te beluisteren via VRT Nu en de verschillende platformen.

Zoon Raf ging op zoek naar mensen die zijn vader Edgard Linmans uit Vlijtingen kenden. Beeld RV

Ouder

Op zoek gaan naar je roots is een populair onderwerp voor podcasts, zo blijkt. Ook Raf Njotea wou weten wie zijn vader was, waar hij vandaag kwam en wat hij allemaal gedaan had. Het resultaat is Ouder, waarin hij met zijn boezemvriend Lander Kennis op zoek gaat naar antwoorden. Die blijken niet altijd even makkelijk te vinden, maar door de zoektocht leerde Njotea zijn ondertussen vader wel veel beter kennen.

Te beluisteren via VRT Nu en de verschillende platformen.

Deliver Us From Ervil

Een onderzoek naar een massamoord door een Mexicaans drugskartel mondt uit in een complexe vertelling over een mormoonse gemeenschap waar polygamie de norm is, elk kind te horen krijgt dat het door God gezonden is en leider Ervil steeds meer de pedalen verliest. Journalist Jesse Hyde bouwt Deliver Us From Ervil sterk op: een korte inleiding en dan een lange, langzame kroniek van het verval. In de eerste aflevering bestelt Ervil de moord op zijn eigen broer, in de tweede moet een hele stad eraan geloven en dan staan er nóg vier episodes van telkens een uur online. Eentje om ademloos te bingen.

Te beluisteren via de verschillende platformen

Deliver Us From Ervil Beeld rv

Rebelle tussen de lakens

Wat betekent het om ‘last van je hormonen’ te hebben? Welke invloed heeft de pil op ons libido? Waar komen de blues na een bevalling vandaan? Vrouwenvereniging Rebelle wil het meer hebben over seks, vrouwen en hormonen. Hun podcast in samenwerking met Het Geluidshuis is al een prima begin. In vijf afleveringen spreekt Kirsten Lemaire met experts en ‘gewone’ vrouwen over anti­conceptie, bevallen, men­struatie, menopauze en het effect ervan op hun libido.

Te beluisteren via de verschillende platformen.

Kirsten Lemaire Beeld © VRT - Joost Joossen

Listening In

Iedereen kan een podcast maken en het lijkt vandaag wel alsof iedereen met een microfoon en een mening dat ook doet. Net daarom valt het vakwerk van Listening In des te meer op. Het klassieke luisterspel blinkt uit door sounddesign, de subtiele soundtrack en het even originele als eenvoudige opzet. Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel) speelt Julia, een pas verhuisde schrijfster die haar nieuwe buren ontdekt doordat hun gesprekken ineens door haar homespeaker klinken. Met nog vier afleveringen te gaan is het nog niet duidelijk naar waar Julia’s paranoia haar zal leiden, maar als hard werk en vakmanschap nog echt lonen, moet Listening In een hit worden.

Te beluisteren via verschillende platformen

listening in Beeld rv

Drie Boeken

Een klassieker stilaan, maar wat Wim Oosterlinck doet blijft boeien. Het concept is nochtans simpel: Oosterlinck, zelf een groot boekenliefhebber, vraagt een min of meer bekende maar vooral interessante Vlaming naar drie boeken die veel voor hem of haar betekend hebben. Zij leggen uit waarom dat zo is en Oosterlinck laat hen vooral vertellen. De boeken geven een inkijkje in hun leven en hoe ze denken, en geven je zelf ook weer zin om dat boek te lezen.

Te beluisteren via zijn site of de verschillende platformen.

20220325 Gent Belgium: Wim Oosterlinck is radiopresentator Beeld © Stefaan Temmerman

Sleep with me

Kunt u na al deze spannende en interessante verhalen de slaap niet vatten? Een podcast kan helpen. Sleep with me bijvoorbeeld, een podcast die in 2013 begon en al meer dan duizend afleveringen telt. Drew Ackermann vertelt lichtjes onzinnige en wat saaie verhalen die je net voldoende afleiden van wat er in je hoofd speelt, maar ook weer niet zo spannend zijn dat je blijft luisteren. Zachtjes doorpratend wiegt Ackermann je zo stilletjes aan in slaap; elke aflevering duurt ruim een uur. Uiteraard best niet te beluisteren tijdens een lange rit naar de vakantiebestemming.

Te beluisteren via de verschillende platformen.