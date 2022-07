14 sublieme series om deze zomer in te halen

Better Call Saul

Fans van Saul Goodman hebben 15 augustus al met stip, en wellicht ook met een rouwrandje, aangeduid in de agenda: dan is de allerlaatste aflevering van Better Call Saul te zien. De reeks wist de voorbije jaren zo veel kijkers te overtuigen dat deze reeks voor velen nu al de ‘moederreeks’ Breaking Bad overvleugeld heeft. Het sterke zesde seizoen zet die claim alleen maar kracht bij.

Te zien op Netflix.

Borgen: Power & Glory

Weinig politici kunnen ons bekoren, maar voor Birgitte Nyborg maken we graag een uitzondering. Negen jaar na de sterke eerste drie seizoenen, zijn Borgen en Nyborg terug. Het wat donkerder vierde seizoen speelt zich af in Groenland, maar alle succesingrediënten van een decennium geleden zijn er nog steeds. Met stip op één: Sidse Babett Knudsen, die nu als minister van Buitenlandse Zaken opnieuw worstelt met haar verschillende rollen.

Te zien op Netflix.

'Borgen: Power & Glory' Beeld TMDb

Euphoria

Seks, drugs, geweld, drama, mentale problemen. Is er een reeks die bij tieners meer over de tongen gaat dan Euphoria? Het tweede seizoen was nog straffer, nog meer besproken dan het eerste seizoen. De invloed van Zendaya en co. op een generatie jongeren en op de populaire cultuur is moeilijk te onderschatten.

Te zien op Streamz.

'Euphoria' Beeld Streamz

Nonkels

Seizoen twee is net officieel bevestigd, en dat is nauwelijks een verrassing te noemen. Nonkels kreeg aanvankelijk wat kritiek – sommige moppen zijn nogal plat – maar uiteindelijk staat de reeks er wel en is ze uitgegroeid tot een fenomeentje. Dankzij de lekkere over-the-top-acteerprestaties, vaak grappige scènes maar ook met een weerspiegeling van een Vlaanderen dat nog bestaat. Want iedereen kent toch wel een Carine?

Te zien op Streamz en GoPlay.

'Nonkels' Beeld Play4

Stranger Things

Kate Bush zal het met veel plezier beamen: Stranger Things is hot. Het kan oude nummers weer naar de top van de hitparades stuwen, maar de nostalgische trip naar de jaren 80 blijft ook in het vierde seizoen meer dan overeind. De vele easter eggs en knipoogjes geven de reeks nog een extra dimensie.

Te zien op Netflix.

'Stranger Things'. Beeld Netflix

Severance

Een chip in de hersenen ingeplant krijgen die ervoor zorgt dat je je op kantoor niets herinnert van je leven daarbuiten en omgekeerd? Het klinkt aantrekkelijk, maar Severance toont dat het al snel fout loopt. Geen doorsnee reeks, maar wel bizar en sympathiek raar. En ook een reeks die veel stof tot napraten biedt. En dat zijn toch vaak de leukste.

Te zien op Apple TV+.

'Severance' Beeld AppleTV+

Winning Time

Drama en sport, het is niet altijd een geslaagd huwelijk. Winning Time is daar gelukkig een uitzondering op. De reeks over de L.A. Lakers en hun glorieperiode in de jaren 80 tikt netjes alle vinkjes af die een sportserie toch goed maken. Met dank vooral ook aan de acteurs die moeiteloos in de huid kruipen van baskethelden als Kareem Abdul-Jabbar en Magic Johnson.

Te zien op Streamz.

‘Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty’. Beeld Streamz

We Own This City

Alle Breaking Bads en The Sopranos ten spijt, er kan maar één serie de beste ooit zijn en dat blijft voor ons het onvolprezen The Wire. Met het waargebeurde We Own This City tonen David Simon en co. dat ze het nog steeds kunnen. De reeks over verregaande politiebrutaliteit en corruptie in Baltimore is een striemende aanklacht tegen alles wat er fout loopt in de stad. Twintig jaar na The Wire blijkt Baltimore er alvast niet beter aan toe te zijn.

Te zien op Streamz.

'We Own This City' Beeld Reporters / Splash

The Dropout

Eerst gehypet, daarna genadeloos de grond in geboord: we kregen dit voorjaar enkele reeksen over blitse start-ups die naderhand toch vooral een blinkende lege doos bleken te zijn. The Dropout vertelt het verhaal van Elizabeth Holmes en haar biotechbedrijf Theranos. In 2015 was het bedrijf 9 miljard dollar waard. Drie jaar later was alles ingestort. Een prima reeks, die meteen ook een wijze les is voor alle entrepreneurs die ervan dromen de wereld te veroveren met hun start-up.

Te zien op Disney+.

'The Dropout'. Beeld Disney

The Staircase

We worden de laatste jaren gebombardeerd met true crime-documentaires, maar niet één kroop zo onder onze huid als The Staircase. De mysterieuze dood van Katleen Peterson en de verborgen kantjes van haar man Michael Peterson zorgden voor verbijsterende televisie. De documentaire kreeg nu een knappe fictieversie, met Colin Firth in de hoofdrol en een onbekende Vlaamse acteur in een opmerkelijke bijrol.

Te zien op Streamz.

'The Staircase' Beeld AP

Tokyo Vice

Gaat hij nu echt een Japanse versie van Miami Vice maken? We fronsten even de wenkbrauwen toen we hoorden dat Michael Mann Tokyo Vice gemaakt had. Gelukkig lijkt de nieuwe misdaadserie alleen in naam op de klassieker uit de jaren 80. De reeks is gebaseerd op de onwaarschijnlijke ervaringen van een westerse misdaadverslaggever bij de Japanse krant Yomiuri Shimbun en je herkent er moeiteloos de hand van de meester in.

Te zien op Streamz.

Ansel Elgort en tegenspeler Hideaki Ito in 'Tokyo Vice'. Beeld HBO

Pachinko

Apple TV+ kende een sputterende start wat de kwaliteit van zijn reeksen betreft, maar is ondertussen enorm op dreef, onder meer met Severance (zie hierboven), maar ook met Pachinko, een visueel intrigerende brok K-drama over de levens van vier generaties Koreaanse immigranten in Japan. Aan de oppervlakte is de reeks even mierzoet als de andere maaksels in dit genre (u treft ze veelvuldig op Netflix aan), maar die missen Pachinko’s brute ernst en caleidoscopische dimensies. Pachinko is eindelijk een morzel K-drama op maat van volwassen kijkers en een van de revelaties van dit jaar.

Te zien op Apple TV+

Minha Kim en Eunchae Jung in 'Pachinko'. Beeld Apple

Ozark

Na vier seizoenen werd dit voorjaar definitief een punt gezet achter Ozark. De reeks begon vijf jaar geleden als een doorslagje van Breaking Bad, maar gaandeweg ontpopte het misdaaddrama zich tot één van de betere reeksen – en publiekslieveling – op Netflix. Net zoals in Breaking Bad zakten boekhouder annex witwasser Marte Bryde en zijn gezin steeds dieper weg in een poel van moreel verderf, maar Ozark slaat daarbij een een paar eigen, onverwachte, aardeduistere paden in.

Te zien op Netflix

‘Ozark’ Beeld STEVE DIETL/NETFLIX

After Life

Wat als de liefde van je leven je ontnemen wordt? Je kan zoals Tony, het personage van Ricky Gervais in After Life, het nut van het leven niet meer inzien en alles en iedereen cynisch becommentariëren. Het zorgt voor veel grappige momenten, al is After Life veel meer dan dat. Zeker als Tony zich langzaam maar zeker weer openstelt voor het leven en de zin ervan inziet. Net niet klef, wél voldoende voor natte vliegjes in het oog. Na drie seizoenen is ook deze reeks voorbij, maar blijft de impact. Voor veel kijkers blijkt After Life therapeutisch te werken.

Te zien op Netflix.