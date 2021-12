‘1-800-273-8255’ van rapper Logic voorkwam mogelijk honderden zelfdodingen

Het is zeker niet zijn nummer met de gemakkelijkste naam, maar het is wel zeker een van Logics meest impactvolle nummers, en daar is nu ook bewijs voor. Met ‘1-800-273-8255’ refereert de rapper aan de hulplijn in de VS, en dat zou volgens een onderzoek in de British Medical Journal geleid hebben tot een aanzienlijke daling in zelfdodingen.

Toen het nummer - waarop ook Alessia Cara en Khalid te horen zijn - in 2017 uitkwam, vergaarde ‘1-800-273-8255’ internationaal heel wat aandacht door de krachtige boodschap, maar ook door de cinemawaardige videoclip die erbij hoorde. In de zeven minuten lange muziekvideo volgen we een tienerjongen die worstelt met zijn geaardheid. Of liever: worstelt met hoe zijn omgeving ermee omgaat, vooral de vader van de jongen heeft het er aanvankelijk moeilijk mee. Aan het einde van de clip zien we wat voor impact het kan hebben om hulp te zoeken op moeilijke momenten. Onder meer acteurs als Don Cheadle (Avengers: Endgame) en Nolan Gould (Modern Family) zijn te zien in de video. Het originele filmpje werd op YouTube inmiddels ruim 430 miljoen keer bekeken.

Logic bracht het nummer meermaals live, maar vooral zijn passage tijdens de MTV Video Music Awards in 2017 en een optreden op de Grammy Awards een jaar later gingen de wereld rond. De onderzoekers van de nieuwe studie merkten op dat na die twee optredens bijna 10.000 extra oproepen werden geregistreerd bij de Amerikaanse hulplijn 1-800-273-8255. “Deze evenementen gaven wijdverspreide publieke aandacht aan de boodschap van het lied: dat de hulplijn beschikbaar en effectief is,” zeggen de onderzoekers in hun publicatie.

Daarnaast associeert de studie de release van ‘1-800-273-8255’ met een stijging van bijna 10 procent in Google-zoekopdrachten voor ‘hulplijn’ in de 28 dagen na de concerten. In diezelfde maand ontving de Amerikaanse hulplijn 6,9 procent meer oproepen en was er volgens het onderzoek ook een vermindering van het aantal zelfdodingen van 5,5 procent, oftewel 245 mensenlevens.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.