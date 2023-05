Oppositie gelooft er nog in, maar Erdogan lijkt beste kaarten te hebben: hoe Turkije ervoor staat na de verkiezingen

Wat is de laatste stand van zaken?

Zoals het er nu naar uitziet stevenen de kandidaten af op een tweede ronde binnen twee weken, op zondag 28 mei. Huidig president Recep Tayyip Erdogan haalt met 99 procent van de stemmen geteld 49,4 procent. Zijn uitdager Kemal Kiliçdaroglu 44,96 procent.

Een kandidaat moet meer dan vijftig procent halen om rechtstreeks verkozen te raken.

Wat zijn de kansen van Erdogan in een tweede ronde?

Op dit moment voelt Erdogan zich meer zegezeker over een herverkiezing in een tweede ronde, doordat de oppositie-coalitie van Kiliçdaroglu minder scoorde dan sommige peilingen voorspeld hadden. Vooral in het recent door een aardbeving getroffen oosten waar Erdogan een groot verlies was toegedicht omwille van de slechte bouwconstructies en manke hulpverlening, doet hij het beter dan verwacht. Erdogans verlies is er relatief beperkt gebleven, met uitzondering van de stad Gaziantep.

Elders voerde Erdogan een populistische campagne met beloftes van sociale voordelen, kwijtschelding van leningen, goedkoop krediet en enorme loonsverhogingen. Dat waarmaken is onrealistisch gezien de economische situatie van hyperinflatie, maar bij zijn kiezers ging het er in als zoete koek.

Ook belangrijk: Erdogan voert met zijn islamistisch-conservatieve AK-partij ook campagne via de moskeeën, die in sommige gebieden nog grote invloed hebben op het stemgedrag.

Huidig president Recep Tayyip Erdogan. Beeld Getty Images

Wat zijn de kansen van Kiliçdaroglu in een tweede ronde?

Kiliçdaroglu gelooft nog steeds in een omwenteling, want het is voor het eerst in de Turkse geschiedenis dat een uitdager een zittend president naar een tweede ronde verwijst. Dat op zich is een fors democratisch signaal.

Toch zal winnen moeilijk worden. Tekenend is de stemming voor de parlementsverkiezingen waar Erdogan weliswaar flinke pluimen verloor, maar wel in staat is om een meerderheidscoalitie te vormen. De AK-partij haalt er ongeveer 35 procent van de stemmen, goed voor ongeveer 267 zetels - een verlies van 28 zetels.

Maar door haar alliantie met drie andere partijen zal ze nog eens 56 zetels winnen, waardoor ze een meerderheid zouden halen van om en bij de 323 zetels. Dat is minder dan de 344 van de verkiezingen in 2018, maar voldoende om de oppositie te blokkeren. Voor Kiliçdaroglu is de vraag of in het parlement zijn presidentiële coalitie ook zal samenblijven als één blok of zal versplinteren.

Oppositiekandidaat Kemal Kiliçdaroglu. Beeld Getty Images

Welke rol spelen de andere presidentskandidaten die nu uitgeschakeld zijn?

Zij kunnen kingmaker worden. In het geval van een tweede ronde zal het in de resterende twee weken ook afhangen van wie de kiezers van de derde kandidaat, Sinan Ogan, kiezen. Deze frontman van een ultranationalistische coalitie haalde onverwacht meer dan vijf procent.

Gezien zijn vroegere partij MHP-partij al samen met Erdogan regeerde is de kans groot dat hij de huidige president zal steunen, maar verrassingen zijn niet uitgesloten. Of zijn achterban hem dan zou volgen, is ook een open vraag: velen van hen worden beschouwd als proteststemmers, wiens stem iets meer zegt over op wie ze niet hebben gestemd.

Mocht de ultranationalist Ogan zijn steun uitspreken voor Kiliçdaroglu, dan zou dat een afschrikkend effect kunnen hebben op de Koerdische kiezers. Hun hernieuwde mobilisatie is minstens even belangrijk voor de uitdager. Een groot deel van de Koerdische minderheid stemt traditioneel op de pro-Koerdische HDP. De partij maakt geen deel uit van de oppositie-alliantie, maar riep op tot de verkiezing van Kiliçdaroglu. Hoewel veel Koerdische kiezers hun bedenkingen hadden bij het stemmen op een kandidaat wiens alliantie ook nationalistische krachten omvat, zagen ze hem als het minste kwaad in vergelijking met Erdogan.