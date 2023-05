Loopt de Turkse democratie op haar laatste benen? ‘Wie er ook wint, de samenstelling van het parlement is al beslist’

Wat gebeurt er met Turkije als Erdogan nog eens vijf jaar in het zadel blijft? En voor welke ­uitdagingen komen de EU en de NAVO dan te staan? Academici Alp Yenen en Didem Unal Abaday zijn somber. ‘Straks voert Erdogan apart hoger onderwijs voor vrouwen in.’

Loopt de Turkse democratie op haar laatste benen?

“Er heerst sinds het verlies in de eerste ronde een groot gevoel van ontgoocheling in het oppositieblok.” Veel hoop dat oppositieleider Kemal Kilicdaroglu op 28 mei alsnog wint met zijn Tafel van Zes-coalitie koestert Didem Unal Abaday niet meer. De politicologe van de Universiteit Helsinki, gespecialiseerd in genderrechten en vrouwenbewegingen, maakt zich grote zorgen over een verdere afkalving van de Turkse democratie en individuele vrijheden als Recep Tayyip Erdogan zou worden herkozen voor nog eens een termijn van vijf jaar.

“Er waren nochtans goede redenen te geloven dat kiezers Erdogans autoritarisme de rug zouden toekeren, ook vanwege de economische crisis”, zegt ze. “Maar Erdogan en zijn bondgenoten zijn dan tijdens de campagne in toenemende mate gaan inspelen op angstpolitiek. Ze labelden het oppositieblok voortdurend als ‘terroristen’, ‘verraders’ of zelfs ‘afwijkenden’. Dat werkte blijkbaar.”

Alp Yenen, docent moderne Turkse geschiedenis en cultuur aan de Universiteit Leiden, noemt het “voor het overleven van de Turkse democratie” belangrijk dat Turken, ook in de diaspora, volgende week zondag naar de stembus blijven gaan. Ook hij noemt het “een mirakel” als de oppositie alsnog zou winnen, maar sluit het niet helemaal uit als de opkomst voor Erdogan deze keer tegenvalt omdat zijn aanhangers denken dat de buit binnen is.

“Ook als Erdogan wint, is het belangrijk dat de marge waarmee hij het haalt zo klein mogelijk blijft”, zegt Yenen. “Bij een bescheiden overwinning, met enkele procenten, zou hij in zijn overwinningstoespraak genoodzaakt zijn om naar de oppositiekiezers toe een verzoenender retoriek te gebruiken. Als hij het met ruime marge haalt, zal hij deze verkiezing gebruiken als legitimatie van zijn beleid. Zelfs al zit hij zijn laatste termijn rustig uit als een oude, verzwakte man, dan nog zullen zijn islamistische en ultranationalistische coalitiepartners zeer radicaal blijven.”

Didem Unal Abaday: “Wie komende zondag ook wint, de samenstelling van het parlement is al beslist. Daar zitten nu veel radicale krachten, waaronder ultranationalisten die polariseren en islamistische fundamentalisten die de gendergelijkheid willen terugschroeven. In maart 2023 vormde de AK-partij van Erdogan al politieke coalities met twee islamistisch-fundamentalistische partijen, YRP en HÜDA-PAR, om haar ­kiezersbasis uit te breiden ten opzichte van het geconsolideerde oppositieblok.”

Yenen: “Erdogan heeft omwille van hen ook zijn islamistische en ultranationalistische retoriek al tijdens de voorbije campagne aangescherpt. Hij zit dus al in een constellatie waarin hij alleen maar harder kan worden. Er wachten de democratie dus enkele moeilijke jaren.

“Ik verwacht niet dat hij meteen een of meerdere oppositiegroepen zal confronteren, op voorwaarde dat de verwachte straatprotesten dan niet uitdraaien op rellen en onrust, die hij zeker zou onderdrukken. Zo niet zal de huidige situatie voortduren, waarbij de repressie volgens willekeur gebeurt. Sommige critici van zijn bewind raken ermee weg, andere niet. Deze verdeel-en-heersaanpak zal voortduren. Dat maakt het ook zo moeilijk voor de oppositie. Je kunt iets gedurfds proberen maar je bent nooit in staat om de risico’s daarvan in te schatten.”

Erdogan kan volgens Yenen dus nog autoritairder worden. Toch ziet hij hem niet langer in staat om van Turkije een totalitaire staat te maken. “Zoiets lukt alleen maar als je een natie van nul opbouwt, zoals in Noord-Korea of Cuba.” In Turkije heeft Erdogan ook al de steun van de intelligentsia verloren, die elke stap die hij zet delegitimeert. “Hij probeert ze het zwijgen op te leggen, maar dat zal nooit lukken.”

In maart 2024 zijn er ook opnieuw gemeenteraadsverkiezingen, en dan wordt volgens Yenen de vraag of de liberalere burgemeesters van Istanbul en Ankara worden herverkozen en de oppositie haar lokale macht verder kan uitbreiden. “De vrees is wel dat Erdogan daarna ingrijpt zoals in het oosten van het land, waar hij om politieke redenen burgemeesters liet vervangen door Kayyum, bewindvoerders die rechtstreeks in zijn naam optreden.”

Vrouwen in Istanbul tijdens een demonstratie voor Internationale Vrouwendag. Hun positie en rechten staan onder steeds grotere druk. Beeld REUTERS

Vrouwenrechten verder onder druk

Vrouwenrechten komen onder steeds grotere druk te staan, zowel door het ontnemen van rechtsbescherming als door geplande inperkingen van hun rol in onderwijs en politiek. Expert genderrechten Didem Unal Abaday vreest dat het ergste nog moet komen. “Voor vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld werd het in zijn laatste termijn al moeilijker om ernstig genomen te worden door politie en rechtbanken, als ze aangifte durven te doen van huiselijk of openbaar geweld. Ze zijn niet langer zeker dat de daders worden gestraft.”

De situatie evolueert van kwaad naar erger sinds Erdogan zich in 2021 per presidentieel ­decreet terugtrok uit de Istanbul-Conventie, een Europees akkoord uit 2011 waarvan de ondertekenaars zich ertoe verplichten het geweld tegen vrouwen terug te dringen. Volgens de islamisten die Erdogan steunen is dit niet de laatste halte, waarschuwt Unal Abaday. “Zij en Erdogans AK-partij willen nu ook nationale wetten die gendergelijkheid nastreven afschaffen, zoals Wet 6824, het laatste baken voor de vrouwenrechtenbeweging en politici om de staat te verplichten geweld tegen vrouwen aan te pakken. De islamisten noemen deze wet een ‘aanval op het traditionele Turkse gezin’ en ‘nationale waarden’. Huiselijk geweld is al een sociale epidemie, maar in een volgende AK-termijn kan de afschaffing van rechtsvervolging catastrofale gevolgen hebben.”

Een tweede verzoek van de parlementaire islamisten aan Erdogan wordt de verdere islamisering van het onderwijs, mede door gendersegregatie. “Erdogan zelf bepleitte onlangs al ‘vrouwenuniversiteiten’”, zegt Unal Abaday. “Hij spinde dat als ‘een grote opportuniteit waar vrouwen ‘veilige ruimtes’ krijgen om te studeren’, maar in de praktijk weert het regime vrouwen zo uit de publieke sfeer.”

Als Erdogan dit streven doorzet, kan het er volgens Unal Abaday ook toe leiden dat hun onderwijskeuze beperkt wordt, want wellicht worden dan niet alle opleidingen aangeboden. ­“Erdogan herstructureert al jaren het genderbeleid volgens het islamistische fitrat-principe. Volgens dit geloof zijn mannen en vrouwen niet gelijk maar complementair. Vrouwen moeten thuis aan de haard blijven, terwijl mannen een actieve rol in de samenleving krijgen. Erdogan liet zich al ontvallen dat in de geplande vrouwenuniversiteiten aandacht moet gaan naar opleidingen die in functie staan van deze fitrat.”

Vrouwen raken door het fitrat-beleid ook steeds minder vertegenwoordigd op het politieke niveau. “In het nieuwe parlement is maar een op de vijf Kamerleden vrouw. Dit is een schande voor de Turkse democratie”, zegt Unal Abaday fel. “Dit betekent dat ook bij de oppositiepartijen de positie van de vrouw verslechterd is. Zij lieten in deze verkiezingen een gouden kans liggen om meer vrouwen af te vaardigen.”

De indruk ontstaat volgens haar dat politica’s alleen nog ingezet worden als ‘uithangbord’. “Ze mogen aanwezig zijn maar worden niet ernstig genomen. Enkele vrouwelijke parlementsleden van de AK-partij die in de vorige legislatuur pleitten om de Istanbul-Conventie niet te verlaten, werden door hun mannelijke collega’s openlijk tot zwijgen aangemaand.”

Didem Unal Abaday: ‘Huiselijk geweld is al een sociale epidemie, maar de afschaffing van rechtsvervolging kan catastrofale gevolgen hebben.' Beeld University of Helsinki

‘Oorlog’ tegen lgbtq’ers

In het parlement zullen Erdogans islamistische partners volgens Unal Abaday snel een grondwettelijk amendement indienen dat de definitie van familie herdefinieert. “In de grondwet staat niet specifiek omschreven wat een kerngezin is. Nu willen ze bepalen dat ‘een ­familie bestaat uit een man en vrouw’, wat een grote terugval zou betekenen voor de rechten van lgbtq’ers.”

Erdogans islamistische coalitiepartners hebben zelfs openlijk aangekondigd ‘een oorlog’ te beginnen tegen de ‘genderideologie’ − een pejoratieve omschrijving waarmee ze lgbtq’ers en feministes, die ze ook omschrijven als ‘een existentiële dreiging’, tot vijand uitroepen. “Als Erdogan op dat vlak toegeeft aan radicale islamisten die zijn parlementaire meerderheid steunen, dreigen alle lgbtq-ngo’s en verenigingen zelfs verboden te worden”, waarschuwt Unal Abaday. “Dit soort homofobe maatregelen was hun verkiezingsbelofte en komt nu alarmerend dichtbij. Erdogan is erin geslaagd om de cultuuroorlogen inzet te maken van de verkiezingen, niet de economie. De komende jaren zullen we dan ook veel cultuuroorlogen zien rond gender en islam in Turkije.”

Luiden de economie en de ­hyperinflatie straks de ondergang van Erdogan in?

Turkije wordt geplaagd door een hyperinflatie. Ter vergelijking: terwijl in de EU27 vorig jaar de gemiddelde inflatie 9,22 procent was, bedroeg deze in Turkije in 2022 maar liefst gemiddeld 72,31 procent. Dit jaar nam ze wat af, maar de prijsstijgingen blijven oncontroleerbaar hoog.

Yenen: “Tijdens de verkiezingen stemden de kiezers desondanks niet omwille van hun portemonnee. Erdogan deed nochtans alleen maar economische beloftes die voor hem geen beleidsprioriteit zijn, maar een hulpmiddel in de campagne. Zo kortte hij de energierekeningen via presidentieel decreet, soms tot nul lira, en regelde hij goedkope leningen aan de bevolking, gedurende korte tijd voor en na de verkiezingen. Dat kan hij niet blijven doen, want de prijs voor de economie zal zo uiteindelijk nog zwaarder worden. Hij heeft in elk geval geen oplossing voor de economische problemen en blijft koppig zijn koers varen.

“Wel zie ik Erdogan een autoriteit uit de economische wereld aantrekken die moet proberen de inflatie en rentevoeten te laten dalen. Zijn ex-minister van Financiën Mehmet Şimşek ging alvast niet in op zijn voorstel. Ik ben dan ook niet optimistisch over zijn slaagkansen om de economie snel uit het slop te halen.”

Bouwmagnaten zwaaien ondanks aardbeving nog altijd de plak

De verwoestende aardbeving van 6 februari, die in het zuidoosten van Turkije en noordelijk Syrië meer dan 50.000 mensen het leven kostte, zorgde voor een lawine van kritiek op het bouwbeleid van Erdogan. Langs de ene kant bouwde hij allerlei prestigeprojecten met zijn naam erop, van snelwegen tot bruggen, langs de andere kant keek zijn overheid schendingen van de bouwregels voor appartementsblokken door de vingers. Daardoor storten ze makkelijker in als de aarde beeft. Dat komt volgens Alp Yenen allemaal door de macht van de bouwheren, de krachtigste lobby achter de president.

Yenen: “Erdogans grootste partners in de bedrijfswereld zijn bouwholdings. Die zijn dankzij hem rijk geworden tijdens de twee decennia van zijn beleid omdat hij ze staatscontracten en -rentes toespeelde. Bevriende bouwmagnaten helpen hem ook de media te controleren. Die ­waren eerst door Erdogan onder zware belastingdruk gezet, zodat ze verplicht werden om zichzelf aan de bouwmagnaten te verkopen. Er is daar dus een soort racket, samenzwering tot afpersing. Dit model is niet duurzaam, maar ­zolang Erdogan en de bouwheren samenspannen, zal deze molen blijven draaien.”

Alp Yenen: ‘Zelfs al zit Erdogan zijn laatste termijn uit als een oude, verzwakte man, dan nog zullen zijn coalitiepartners radicaal blijven.' Beeld Leiden University

Wat zal er met de 3,6 miljoen Syrische vluchtelingen gebeuren?

Door de burgeroorlog in Syrië zijn minstens 3,6 miljoen vluchtelingen uit het buurland in Turkije beland. Daar zetten ze grote druk op de woning- en jobmarkt, maar Erdogan wist ze in te schakelen voor zijn doeleinden.

Yenen: “Erdogan let op zijn taalgebruik in deze gevoelige kwestie. Meestal benadert hij dit vanuit een moslim-nationalistisch perspectief. ‘Ze zijn onze moslimbroeders’, zegt hij, en hij gebruikt ze om Turkije de status te geven als een ‘imperiale beschermheer’. In de praktijk zijn ze kwetsbaar. De Turkse industrie profiteert van vluchtelingen als goedkope werkkrachten. Erdogan zal dit beleid voortzetten.”

De oppositie voert wel de druk op. Zelfs oppositieleider Kilicdaroglu, die ook nationalisten in zijn coalitie telt, noemde de vluchtelingencrisis ‘onhoudbaar’. Hij vindt dat er een pragmatische terugkeer moet plaatsvinden.

Yenen: “Doorslaggevend wordt de rol van ultranationalist Sinan Ogan, de derde kandidaat van de eerste ronde, wiens steun voor Erdogan of Kilicdaroglu in de tweede ronde bepalend kan worden. Deze politicus gebruikte de vluchtelingencrisis bij zijn achterban om een identiteitspolitiek te voeren. De kans bestaat dus dat Erdogan of Kilicdaroglu toegevingen zal doen aan Ogan, om in de tweede ronde zijn steun te krijgen. Vooral Kilicdaroglu kan daar niet te ver in gaan, of hij verliest de linkse en Koerdische kiezers. Het is een delicate balans.”

Koerden in het Syrische Kobani protesteren tegen de Turkse inval in het buurland, in 2018. Beeld NYT

Na een periode van relatieve dooi mogelijk weer een verharding tegenover Koerden

Terwijl Erdogan in het Oost-Turkije en Noord-Syrië een oorlog voert tegen militante Koerden (het Turkse PKK en het Syrische YPG, red.) heeft hij zich er altijd voor behoed om de Koerdische burgers tegen zich in het harnas te jagen. Yenen: “Erdogan profiteerde zelfs lang van de Koerdische stemmen. Sinds 2016 is dat wel afgenomen. Nu steunen alleen de islamistische Koerden hem nog − dat is wel nog steeds een fors kiezersreservoir. Het is dus zeker niet zo dat alle Koerden linkse seculieren zijn.

“Deze keer stemden veel Koerden wel voor hun goed georganiseerde HDP-partij, die nu massaal Kilicdaroglu steunde. Daarom verwacht ik wel dat bij een herverkiezing van Erdogan de repercussies voor Koerdisch politiek activisme weer opgevoerd zullen worden. Ik denk ook aan een uitbreiding van Erdogans bestaande beleid, waarbij Koerden enkel sociale erkenning of promotie krijgen als ze islamistisch ­worden.”

Wat doet het Turkse leger als er na Erdogans herverkiezing straatprotest uitbreekt?

Het Turkse leger had een problematische geschiedenis van tussenkomst in politieke zaken, maar onder Erdogan is deze voogdij sinds 2008 stelselmatig afgebouwd. Yenen: “Sinds de mislukte staatsgreep van 2016, geleid door gülenistische officieren, staat het leger volledig onder zijn controle. Het leger is ook meer geïslamiseerd, ten nadele van de seculieren. Dus ik denk niet dat ze Erdogan in de weg zullen staan, tenzij er na de verkiezingen grootschalig politiek geweld uitbreekt en hij de controle ­verliest.”

Yenen verwacht echter niet dat er gewelddadige protesten zullen komen als Erdogan wordt herverkozen, “omdat het Turkse oppositieblok geen gewelddadige neigingen heeft”. Áls er straatprotest komt, denkt hij eerder aan massademonstraties zoals we zagen in Gezi Park, in mei 2013. “Die werden met zware politie-inzet onderdrukt, en dat zou nu wellicht met nog hardere hand gebeuren.”

Syrische ­vrouwen en kinderen aan een checkpoint, op de vlucht voor IS in 2019. Beeld NYT

Wat met de relaties met de EU?

De kans dat de EU en Erdogan ooit nog goede vrienden zullen worden, is onbestaande. Als Erdogan de verkiezingen wint, mag de oppositie haar droom om opnieuw toetredingsonderhandelingen met de EU aan te knopen, opbergen. Maar door de strategische ligging van Turkije als brug tussen Europa en Azië zijn ­Erdogan en de EU wel tot elkaar ­veroordeeld. Yenen: “De EU profiteerde van Erdogan door, onder gewezen Duits Bondskanselier Angela Merkel, in 2016 een akkoord te sluiten om de Syrische vluchtelingen tegen te houden en op te vangen in ruil voor miljarden euro’s steun. Dit beleid zal voortgezet worden.”

Erdogans herverkiezing zou daarom “een gunstige uitkomst voor Europa” zijn, voert ook Nathalie Tocci (­Istituto Affari Internazionali) deze week aan in Politico. “De EU kan dan over waarden praten, het autoritarisme van Turkije bekritiseren en tegelijk cynisch de weg bewandelen van een puur transactionele relatie met een ongegeneerd transactionele leider.”

Een overwinning van de oppositie zou volgens Tocci de EU dwingen in de spiegel te kijken en haar vele tegenstellingen bloot te leggen. “En wat Turkije betreft, is die weerspiegeling niet mooi.” Naast het omstreden vluchtelingenakkoord blijven ook de relaties over een ­mogelijk EU-lidmaatschap een dubbelzinnig verhaal. Het klopt dat Erdogan toetredingsvoorwaarden zoals respect voor de mensenrechten kelderde, maar door de veranderende politieke verhoudingen in de EU is het ook zo dat bijna niemand in Brussel blij zou zijn mocht Turkije plots terug komen aankloppen als kandidaat-­lid, wat zo zou zijn als Kilicdaroglu wint.

Er is de moeilijke kwestie Cyprus, dat in 2004 toetrad tot de EU maar een Turks lidmaatschap zou blokkeren vanwege de Turkse bezetting van zijn noordelijk deel. Er zijn vooral ook veel regeringen die niet meer wensen dat een groot en relatief arm moslimland de EU vervoegt op een moment dat de Unie worstelt met al haar buitengrenzen. Wel realistisch is een gemoderniseerd associatieakkoord waarin criteria worden vastgelegd over klimaatactie, energie­relaties, handel en migratie – niet alleen inzake vluchtelingen maar ook inzake visa voor Turkse werknemers in de EU.

Dergelijk raamwerk zou het makkelijker maken om te praten over andere heikele kwesties, zoals betwiste gasvoorraden in de oostelijke Middellandse Zee. Daarbij horen ook grensdisputen met Turkijes vijand Griekenland over het eigendomsrecht van onbewoonde eilandjes.

Yenen is op dat vlak weinig optimistisch: ­“Anti-Griekse retoriek doet het altijd goed bij de bevolking, ook bij nationalistische elementen in de oppositie. Tegelijk zie ik Erdogan niet overdreven escaleren, want voor een ramkoers met de NAVO is zijn internationale positie te zwak.”

Volgens Unal Abaday moet de EU vooral haar eigen waarden voor ogen blijven houden. “Als blijkt dat ­Erdogan de rechten van vrouwen en lgbtq’ers schendt, mag Europa van mij sancties uitvaardigen. Zoiets mag niet passeren.”

Inzake de NAVO en Rusland, zal ­politiek opportunisme regeren

Turkije zal zijn NAVO-lidmaatschap voortzetten, maar de relaties staan door Erdogans autoritaire karakter op een laag pitje. Of hij zijn verzet tegen Zweden als NAVO-lid opheft − hij eiste eerst de uitlevering van een Turkse politiek activist − zal afhangen van zijn humeur.

Met Rusland blijven de relaties toch vooral gespannen, vanwege Poetins militaire steun aan Assads regime in de Syrische burgeroorlog. Met Rusland blijven er ook spanningen over Armenië, gesteund door Poetin, en Azerbeidjan, gesteund door Turkije. Ook wat de invloedssfeer in de Zwarte Zee betreft, zijn de relaties stroef. Yenen: “Tegelijk wil Erdogan blijven praten met Poetin. Door op te treden als ‘alternatief kanaal’ probeert hij wat diplomatieke macht te vergaren. Ik zie hem daarom, na het aflopen van het door Turkije mee bemiddelde graanakkoord deze week, nieuwe gesprekken proberen aan te knopen over Oekraïne.

“Maar voor Erdogan gaat het meer om de zakelijke winst en de symboliek van deze gesprekken die hij gebruikt om zijn binnenlandse macht te versterken. Realistisch gezien denk ik niet dat Erdogan de capaciteiten beschikt om ook maar ergens vrede te brengen. Ook in het Midden-Oosten schippert hij vooral met bondgenoten. Zo stond hij vroeger dicht bij Qatar maar zoekt nu weer aansluiting bij Saudi-Arabië en de Emiraten. Met China zijn er ook al spanningen, vanwege de repressie van de Oeigoerse moslimbevolking in dat land.”