Zoveel hebben WannaCry en Petya wereldwijd aan bedrijven gekost

Ransomsoftware WannaCry zorgde in mei voor veel problemen bij grote bedrijven. Computers werden versleuteld zodat bestanden niet meer toegankelijk waren. Een maand later zorgde een virusaanval onder de naam Petya dat belangrijke bedrijfsgegevens werden gewist. Het concern Beiersdorf AG, bekend van Nivea, liet vandaag weten dat de aanvallen 35 miljoen euro schade veroorzaakten. Het gaat dan om misgelopen omzet vanwege het stilleggen van de productie en de kosten voor het weer laten werken van de computersystemen.



15.000 laptops

Vorige week liet het Engelse Reckitt Benckiser, bekend van Durex, al weten bijna 100 miljoen euro van de verwachte omzet te hebben afgeschreven vanwege gemaakte kosten en misgelopen inkomsten. Zo 'sloopte' Petya 15.000 laptops en tweeduizend servers van het concern. De Franse leverancier van bouwmaterialen Cie. de Saint-Gobain denkt 250 miljoen euro mis te lopen door de aanvallen. Deze bedragen staan in schril contrast met de opbrengsten voor de criminelen.



Donderdag werd bekend dat drie bitcoin wallets zijn geleegd waar gedupeerden van de WannaCry-gijzelsoftware bedragen konden storten om hun bestanden terug te krijgen. De opbrengst bedroeg een slordige 120.000 euro.