Op zoek naar een nieuwe smartphone? Hierop moet je letten

De smartphonemarkt evolueert razendsnel, en fabrikanten slingeren je meerdere keren per jaar met nieuwe telefoons en features naar het hoofd. Maar gelukkig blijven er ook een aantal constanten waarop je kunt letten, zodat je het kaf van het koren scheidt. Hier zijn de vier belangrijkste daarvan.

1 - Scherm ©Samsung De kwaliteit van het scherm in een gemiddelde smartphone heeft de afgelopen twee jaar een paar rasse schreden gemaakt, waardoor een full hd-scherm - 1.920 op 1.080 pixels - stilaan de standaard aan het worden is. Belangrijk is natuurlijk ook de omvang van het scherm, waarbij er twee basisvarianten zijn die ieder hun eigen fans hebben. Smartphones met een schermdiagonaal van pakweg 5 inch of groter, ook wel 'phablets' genoemd, zijn interessant voor wie erg veel surft, e-mailt en Facebookt, maar dus meestal ook wat duurder. Zoals de Samsung Galaxy S8. 'Gewone' smartphones, wier schermdoorsnede eerder rond de 4 inch hangt, passen dan weer wat beter in de broekzak of het tasje.



