Zijn grote techbedrijven rot tot op het bot?

Vrijdagavond - vrijdagnacht bij ons - doken er plots tweets op van Google-werknemers die hun woede de wereld in stuurden over een document dat snel de ronde deed binnen het bedrijf. De Amerikaanse technologiewebsite Motherboard berichtte als eerste over de tekst met de niet mis te verstane titel: 'Googles ideologische echokamer'. In dat document doet een senior software-ingenieur zijn beklag over het politiek correcte en al te 'linksige' beleid binnen Google. De volledige tekst kun je lezen op Gizmodo.