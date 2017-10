Yahoo bekent: Persoonlijke gegevens van helft wereldbevolking per ongeluk gelekt

Internetbedrijf Yahoo heeft vandaag bekend dat een cyberaanval op het bedrijf in 2013 verder ging dan het eerder had gezegd. De portaalsite onthult nu dat alle drie miljard accounts gelekt zijn. Toen de hack in december vorig jaar aan het licht kwam, hield Yahoo nog vol dat het om slechts 1 miljard gebruikers ging.

De gelekte informatie bevat gebruikersnamen, wachtwoorden, telefoonnummers en geboortedata. Verizon, het moederbedrijf van Yahoo, verklaarde dat het de omvang van de hack moest bijstellen op grond van nieuwe, externe informatie. De omvang van de hacking werd pas volledig duidelijk toen onafhankelijke experts het datalek hebben onderzocht nadat Yahoo in Verizon werd geïntegreerd.

Yahoo werd vorig jaar opgekocht door Verizon, hoewel die deal door de onthulling van de cyberaanval zwaar onder druk stond. Eerder dit jaar beschuldigde het Amerikaanse ministerie van Justitie Russische hackers ervan cyberaanvallen op Yahoo te hebben gelanceerd waarmee ze informatie konden bemachtigen. In een persmededeling verzekert Yahoo dat de internetpiraten geen paswoorden, noch bankgegevens hebben gestolen.







Op 14 december 2016 maakte het internetbedrijf bekend dat het slachtoffer was geweest van een hacking in augustus 2013. Eerder had een digitale aanval al de gegevens van 500 miljoen accounts blootgelegd.