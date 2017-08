tinder Plus

Wil je een Tinder-match? Draag geen zonnebril op je profielfoto

Wetenschappers hebben dé formule ontdekt om via app Tinder te scoren. Een goede profielfoto is essentieel

Denk jij dat je met jouw profielfoto op de populaire app, waar je in een seconde beslist of je iemand leuk vindt, goed zit? Waarschijnlijk niet. "Slechts een enkeling slaagt als we naar de vijf gouden regels kijken, die we hebben opgesteld op basis van de onderzoeksresultaten. Bijna elke foto kan beter", stelt neurowetenschapper Tom van Bommel.