Wifipaswoord delen is misschien wel handigste nieuwigheid van iOS 11

Wifipaswoorden zijn vaak lang en moeilijk te onthouden. En wanneer je dan een bezoeker over de vloer krijgt die online wil, is het soms omslachtig om het paswoord door te geven.



Maar dat is verleden tijd. Iemand die ingelogd is, kan een wifipaswoord van dat netwerk voortaan delen met een ander Apple-toestel door de apparaten dicht bij elkaar te houden.



Het snufje werkt ook met Macs die draaien op macOS High Sierra, het besturingssysteem dat Apple later dit jaar gratis lanceert. De enige vereiste is dat beide toestellen ontgrendeld zijn.