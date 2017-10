WhatsApp ontwikkelt eigen emoji (die er wel heel vertrouwd uitzien)

WhatsApp heeft voor het eerst zijn eigen emoji ontwikkeld. De icoontjes zijn voor het eerst te zien in een bètaversie van de app voor Android. Opvallend: de emoji lijken wel heel erg op die van Apple, meldt Emojipedia.

De meer dan 1,2 miljard WhatsApp-gebruikers konden tot nu toe gebruik maken van de Apple-emoji, niet alleen in de iOS-app maar ook voor Android, Windows en de webversie. Voor het eerst kiest het bedrijf nu, net als Facebook en Twitter, voor eigen emoji.

Maar daarvoor liet het zich duidelijk inspireren door de ontwerpen van Apple. Slechts enkele kleine verschillen maken duidelijk dat er een update doorgevoerd is. Zo is het waterpistool niet langer groen maar oranje, liggen er twee eitjes in de pan en heeft het spookje geen twee verschillende ogen meer.

Messenger

Messenger, net als WhatsApp eigendom van Facebook, maakt een omgekeerde beweging. Terwijl de app voordien gebruik maakte van zijn eigen emoji, gebruikt hij nu dezelfde icoontjes als Facebook zelf. Behalve voor iOS-gebruikers, die voortaan de standaard iOS-emoji te zien krijgen.

De veranderingen reflecteren een groeiend probleem voor sociale media: communicatie tussen verschillende platformen veroorzaken vaak verwarring omdat elk besturingssysteem zijn eigen emoji gebruikt.

Door zijn icoontjes te baseren op die van iOS, voorkomt WhatsApp een groot deel van de verwarring. Wie met zijn iPhone een bericht stuurt naar een Samsung Galaxy-gebruiker, ziet bijvoorbeeld zijn rode vlag veranderen in een gele, zijn gebedssnoer in een rozenkrans en zijn koekje in twee crackers. In WhatsApp is dat voortaan verleden tijd.