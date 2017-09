Weer meer controle over uw tijdlijn: 'snooze' uw Facebookvrienden wanneer u dat nodig acht

De sociaalnetwerksite rolt momenteel de mogelijkheid uit om vrienden, Facebookpagina's en groepen voor 24 uur, een week of dertig dagen te 'snoozen'. Dat schrijft techwebsite TechCrunch. In die periode zullen updates van de desbetreffende persoon, pagina of groep niet opduiken in je tijdlijn. Dat is na het 'defrienden' en 'unfollowen' een nieuwe mogelijkheid om meer controle over de inhoud van je homepagina te krijgen.

Bij ons werkt de snooze-functie nog niet, maar wie het zelf wil testen, moet klikken op de drie zwarte bolletjes aan de rechterkant bij een Facebookpost. Daar zou naast Unfollow ook Snooze verschijnen, zoals je kan zien op onderstaande afbeelding van TechCrunch.