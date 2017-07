Waar staat virtual reality binnen enkele jaren?

Het startschot voor virtual reality is gegeven: wereldwijd zijn er al een paar miljoen gebruikers met een VR-bril in huis, en ze beginnen die stilaan meer en meer te gebruiken ook. Maar de technologie is tegelijkertijd nog jong: aan welke ontwikkelingen mogen we ons in de nabije toekomst verwachten?

1 / Mooiere virtuele werelden Een vaak gehoorde kritiek die vandaag nog wordt geuit over het driedimensionale beeld dat je te zien krijgt in de binnenkant van een vr-bril is dat van het hordeureffect': de 3D-wereld wordt gepresenteerd in hoge definitie, maar omdat de pc of de console waarop de vr-bril is aangesloten een verschillend hd-beeld voor ieder oog moet tonen, kan er op dit moment geen loepzuiver beeld worden getoond. De beeldpunten liggen nog zo ver van elkaar af dat het lijkt alsof je door het raster van een insectendeur kijkt. Maar er is hulp onderweg: chipfabrikant Nvidia toonde onlangs een prototype van zijn nieuwe Volta-grafische chip voor pc's die de rekenkracht van vierhonderd huidige computers heeft.

2 / Gemixt met realiteit Nog een handicap waarmee de huidige generatie VR-brillen kampt is het feit dat je er letterlijk mee in je eigen wereldje zit opgesloten: er worden weinig impulsen van buitenaf toegelaten. Dat probleem wil Microsoft opgelost zien met zijn nieuwe Mixed VR-concept, waaronder het brillen van verscheidene fabrikanten op de markt wil helpen brengen. De bril die het dichtste bij dat doel zit is de Mixed Reality-bril van het Taiwanese Acer: er zitten sensoren en camera's in die beter kunnen aangeven wanneer je in je tocht door de virtuele wereld tegen een object in het échte universum dreigt te botsen. Maar het werkt ook omgekeerd: de camera's kunnen meer van de echte wereld in de virtuele binnenbrengen, zodat er iets ontstaat als 'gemengde realiteit'. Naast Acer zijn ook andere Microsoft-hardwarepartners als HP, Dell en Lenovo aan een soortgelijke bril bezig.



Lees ook: 5 dingen die mannen willen maar nooit krijgen ©Microsoft

3 / Professionele applicaties Naast videogame- en entertainmenttoepassingen beginnen er ook professionele en industriële applicaties op te duiken voor VR. De Belgische zonneweringsproducent Harol is bijvoorbeeld, met hulp van ontwerpbureau Aeroplane, bezig aan een verkoopstoepassing met de HTC Vive-bril waarin producten van het bedrijf met allerlei soorten lichtinval kunnen worden getest. Sportartikelenfabrikant Decathlon bouwde een van zijn distributiecentra na in VR, om nieuwe medewerkers wegwijs te maken in zijn processen. BPost deed hetzelfde met een van zijn nieuwe postsorteercentra. En de Nederlandse politie gebruikt zelfs VR-toepassingen in de ordehandhaving.