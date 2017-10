Vrouw die beschadiging auto filmde met dashcam krijgt zelf boete: Duitse rechter vindt dashcam illegaal

De vrouw uit München had aan de voor- en achterkant van haar auto camera's laten installeren. Die filmden in augustus vorig jaar hoe een andere automobilist bij het parkeren haar auto beschadigde. De vrouw stapte met de beelden naar de politie, maar ze werd zelf vervolgd.



Volgens de rechter schond ze de privacy van andere weggebruikers. "Het kan niet zo zijn dat alle 80 miljoen Duitsers met camera's gaan rondlopen om elke situatie te filmen, zodat een misdrijf kan worden opgelost", staat in het vonnis.



Op een privacyschending staat in Duitsland tot 300.000 euro boete. Omdat de vrouw netto 1.500 euro per maand verdient en omdat haar auto al eens beschadigd was, moet ze 'slechts' 150 euro betalen.