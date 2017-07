Uw robotstofzuiger is de mol

Wie een stemassistent als de Amazon Echo in huis haalt, moet niet verbaasd zijn dat hij voortdurend afgeluisterd wordt. Het ding is ervoor gemaakt. De camera van je laptop plak je af als je niet live gestreamd wil worden op een Russische website en je smartphone leg je op vliegtuigmodus in de gang als je niet wil dat de veiligheidsdiensten meeluisteren. Maar is er iemand die op de autonome stofzuiger gelet heeft?

Dankzij verschillende sensoren en een lageresolutiecamera maakt de Roomba een uiterst gedetailleerde kaart van de verschillende ruimtes in uw woning.