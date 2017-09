Twitter verwijdert honderden Russische accounts die verkiezingen probeerden te beïnvloeden

Twitter heeft 201 accounts verwijderd omdat ze gelinkt waren aan Russen die vorig jaar voor meer dan 100.000 euro aan verkiezingsgerelateerde reclame op Facebook hadden gekocht. Dat meldt de microblogsite op zijn website.

Na de aankondiging vorige week van Facebook dat de sociaalnetwerksite 3.000 door een Russisch agentschap gekochte advertenties had gevonden die gerelateerd waren aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen van vorig jaar, ging ook Twitter aan de slag. Het bedrijf zegt donderdag dat het de link kon leggen tussen ongeveer 450 accounts die Facebook in verband met de Russische inmenging had gedeeld, en 22 Twitter-accounts. Die kon het bedrijf op hun beurt weer linken met nog eens 179 andere accounts op zijn platform.

Twitter-topman Colin Crowell komt aan bij Capitol Hill voor de vergadering achter gesloten deuren. ©AP Daarnaast wijst de sociaalnetwerksite ook op het nieuwsmedium RT (het voormalige Russia Today), dat in 2016 met drie accounts actief was op de Amerikaanse markt (@RT_com, @RT_America, en @ActualidadRT). Volgens Twitter kocht het medium vorig jaar 274.100 dollar aan gesponsorde tweets in de VS.

Teleurstellende presentatie van Twitter Vertegenwoordigers van Twitter vergaderden gisteren achter gesloten deuren met medewerkers van de leden van Senaatscommissie Inlichtingen. Commissielid Mark Warner (Democraat) zei na afloop dat Twitters presentie "diep teleurstellend" en "op bijna elk vlak onvoldoende" was. Het bedrijf "toonde een enorm gebrek aan begrip over hoe serieus deze kwestie is en de bedreiging die ze vormt voor onze democratische instellingen".