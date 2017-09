Twitter test dubbel zo lange tweets van 280 tekens

Die limiet bestaat al sinds de oprichting van Twitter en werd in eerste instantie ingevoerd om ervoor te zorgen dat tweets in een sms'je zouden passen. Inmiddels heeft wijdverspreid mobiel internet ervoor gezorgd dat die sms-limiet niet meer relevant is.

Talen

In talen als het Nederlands en Engels komt het volgens Twitter vaak voor dat mensen hun tweets zorgvuldig bewerken om er zo veel mogelijk in te proppen. Dat fenomeen bestaat in het Japans, Chinees en Koreaans niet, omdat in die talen met 140 tekens veel meer gezegd kan worden. Zo bevat slechts 0.4 procent van de Japanse tweets alle 140 karakters. In het Engels bevatten 9 procent van de tweets de volle 140 tekens. De meeste Japanse tweets bevatten slechts 15 karakters, de gemiddelde Engelstalige tweet is 34 tekens lang.

De karakterlimiet van 280 tekens zal daarom niet van toepassing zijn voor die drie talen, maar wel voor talen die onder meer het Latijnse en Arabische alfabet gebruiken. Het is niet precies bekend welke groep gebruikers wordt gekozen om als eerste de langere tweets uit te proberen. Ook is nog niet bekend wanneer Twitter de wijziging breder wil uitrollen.

"Hoewel we vertrouwen hebben in onze data en de positieve gevolgen die deze verandering zal hebben, willen we het eerst testen onder een kleine groep mensen voordat we beslissen om het voor iedereen te lanceren", aldus het sociale netwerk vandaag. "We hopen dat minder tweets tegen de karakterlimiet aan lopen, waardoor het makkelijker moet worden voor iedereen om te twitteren."

"We begrijpen dat velen van jullie al jarenlang twitteren en mogelijk een emotionele band hebben met 140 tekens - dat voelen wij ook. Maar we hebben dit geprobeerd, zagen de kracht van wat het zal doen en werden verliefd op deze nieuwe, maar nog altijd korte beperking."