Twitter onderzoekt vinkje voor nepnieuws

Twitter onderzoekt of het een functie kan toevoegen waarmee gebruikers tweets met daarin misleidend nieuws, nepnieuws of schadelijke informatie kunnen markeren. Dat meldt The Washington Post op basis van twee bronnen.

De functie is nog in de testfase en wordt mogelijk ook nooit vrijgegeven. Als het wel wordt uitgerold, hoopt Twitter met het vinkje een vuist te kunnen maken tegen misbruik van zijn platform. De functie zou eruit kunnen gaan zien als een klein tabblad dat in het dropdownmenu naast tweets verschijnt.



Hoe de nieuwe functionaliteit precies gaat werken, is nog onduidelijk. Het bedrijf is nog bezig met het ontwerpen ervan. Het proces verloopt deels traag vanwege de vrees dat mensen de nieuwe functie zouden kunnen misbruiken.

Machine learning Ook richt Twitter zich op machine learning, een methode waarbij software probeert data van accounts te detecteren om vast te stellen of ze nep zijn. Als een account bijvoorbeeld consequent politieke berichten in het Engels deelt, terwijl het IP-adres ervan steeds in Rusland is, zou dat kunnen worden opgemerkt.



Twitter wordt geplaagd door veel problemen, waaronder nepaccounts waarop geautomatiseerd nepnieuws wordt verspreid. Extremisten gebruiken de dienst als een manier om mensen te werven. Ook zijn er zogenoemde trollen op het platform die bijvoorbeeld vrouwen en minderheden bedreigen.