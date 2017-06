Times: "Russische hackers verhandelden paswoorden van Britse ministers en parlementsleden"

Volgens The Times gaat het om de resultaten van een grote hack van het socialemediaplatform LinkedIn in 2012. Ongeveer 1.000 (ex-)parlementsleden en hun stafleden, 7.000 politiemedewerkers en 1.000 ambtenaren bij het ministerie van Buitenlandse Zaken zouden gehackt zijn. Daarbij werden niet alleen hun paswoorden, maar ook basisinformatie buitgemaakt.



Veel Britse ambtenaren zouden bijzonder zwakke paswoorden gebruiken, wat trouwens niet anders is bij andere computer- en internetgebruikers. "Als zij hun LinkedIn-wachtwoorden ook elders gebruiken, bijvoorbeeld in regeringssystemen, dan zitten we met een probleem", zo citeert The Times een expert.