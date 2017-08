Tientallen Belgen nog altijd gehackt en begluurd via hun eigen camera's

De Russische website insecam.org live streamt nog altijd beelden van Belgen die aan het werken zijn in hun bedrijf of bijvoorbeeld in hun vrije tijd aan het sporten zijn. De beelden zijn afkomstig van de camera's van de betrokken personen of hun zaak zelf. De hacksite kwam twee jaar geleden al in het vizier, maar deredactie.be kon ook vandaag nog onder meer een elektrozaak in Sint-Truiden en een apotheek in het Mechelse lokaliseren waarvan de camerabeelden zomaar op het net te vinden zijn. De getroffen firma's reageren geschokt.



Vorig jaar beloofde staatssecretaris voor Privacy, Philippe De Backer, maatregelen om de interprivacy te beschermen. Maar tegen dit soort sites kan het Belgische gerecht niet veel beginnen omdat ze vanuit het buitenland gerund worden.



Computerspecialist Jeroen Baert (KU Leuven) raadt gebruikers van bewakingscamera's aan om de handleiding goed te lezen en de nodige aanpassingen door te voeren om een veilige internetverbinding te garanderen. De standaardinstellingen staan meestal redelijk 'open' omdat de installatie zo makkelijker is voor de klant. Die zou minstens het oorspronkelijke paswoord moeten wijzigen en het nadien best ook nog geregeld veranderen.