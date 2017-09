Super NES maakte van videogames een entertainmentmedium

Twintig klassieke games in één kastje, met inbegrip van coryfeeën als Donkey Kong Country, Super Mario World, Yoshi's Island, Street Fighter II Turbo en Super Mario Kart. (Eigenlijk zelfs éénentwintig, want wie het eerste level van Star Fox doorspeelt, krijgt het nooit uitgebrachte Star Fox 2 ineens erbij.) Was ik een millennial, ik lag nu al dagen te kamperen voor de deur van de winkel waar ik de Super NES Classic Mini had voorbesteld.