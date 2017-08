Ruim 40% van de wereldbevolking gebruikt sociale media

Het aantal gebruikers op sociale media is de grens van drie miljard gepasseerd. Dat is ruim veertig procent van de wereldbevolking, meldt The Next Web op basis van cijfers van We Are Social.

Het ziet er voorlopig niet naar uit dat de stijgende lijn tot een einde komt. Zo kwamen er in het afgelopen kwartaal 121 miljoen nieuwe gebruikers bij.



Facebook is verreweg het grootste platform. Het aantal maandelijkse gebruikers is gestegen tot meer dan 2 miljard, zo kondigde topman Mark Zuckerberg in juni aan. Dagelijks zaten in juni gemiddeld 1,32 miljard mensen op de netwerksite.



