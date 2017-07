Qualcomm eist verkoopstop iPhone in Duitsland

Apple weigert volgens Qualcomm te betalen voor het gebruik van gepatenteerde technologie. Apple heeft eerder al laten weten de gevraagde royalties te hoog te vinden. "Qualcomms innovaties vormen het hart van iedere iPhone", zo stelt Qualcomm, dat in Mannheim en München naar de rechtbank getrokken is voor een klacht.



Met zijn klacht hoopt Qualcomm de import van alle iPhone-modellen naar Duitsland te stoppen, en niet enkel die met chips van concurrent Intel, zoals dat het geval is in de Verenigde Staten. In Europa worden enkel Apple-toestellen met Intel-chips verkocht.



In mei sleepte Qualcomm al enkele toeleveranciers van Apple voor de rechter, omdat ze geen royalties meer afdragen. Apple heeft in tegenstelling tot andere smartphonemakers zelf geen directe licentiedeal met het bedrijf.



Apple verwijt Qualcomm op zijn beurt misbruik van zijn machtspositie en staat daarin niet alleen. In verschillende landen en in de Europese Unie lopen onderzoeken of zijn al boetes uitgedeeld.



De voorbije jaren waren de rechtbanken in Mallheim en München al vaker het slagveld van patentconflicten in de technologiesector. De Duitse rechtbanken zouden sneller werken en meer de kant kiezen van patenthouders. Daar wijst ook Qualcomms hoofdjurist Don Rosenberg op in een reactie aan DPA.