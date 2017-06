'Monument Valley 2': Poëtisch draai- en puzzelwerk

Uw naam is Ro. Uw reis, en die van uw kind dat u moet meeloodsen doorheen de tocht, is er eentje doorheen een vergeten landschap van verdwenen trappen, draaibare platformen en visuele illusies, maaksels die M.C. Escher alleen maar kon verzinnen in een droom. De smartphone- en tabletgame Monument Valley, die vooral bekend werd omdat hij door de gamende president Frank Underwood werd gespeeld in seizoen drie van Netflixserie House of Cards, kreeg een vervolg, en dat is ietwat vreemd: de eerste was zo'n unieke, op zichzelf staande trip - de eerste indie-arthousegame voor mobiele systemen die ook een breed publiek aansprak - dat een nieuwe game met gewoon dezelfde titel en een cijfer erachter triviaal en overtollig lijkt.

Share Kleine verschillen met de eerste game zitten misschien in de verbluffende eenvoud van de puzzels, waar de makers duidelijk een hoop schaafwerk aan hebben besteed Same shit, different game: dat is het gewoonlijke stramien dat een sequel op een succesvolle videogame vertoont. De opvolger ziet er doorgaans wat mooier uit, en voegt een paar mechanieken toe aan de gameplay, maar los van die kleine extra likjes verf wordt er zelden iets essentieels bijgedragen aan de formule, laat staan dat die laatste gevoelig wordt aangepast. Ook Monument Valley 2 valt in de meeste opzichten in dat klassieke sequelvakje: er zitten wel een paar nieuwe puzzelmechanieken in de manier waarop je als speler de monumentale, op Moorse architectuur en Japanse miniaturen gestoelde bouwsels moet hanteren, maar Monument Valley 2 betekent in geen geval een aardverschuiving ten opzichte van de eerste game, en gebeurtenissen die in de eerste als een verrassing aankwamen, behoren voor iemand die de tweede aanvat gewoon tot het rijk der verwachtingen.

U bent dus opnieuw een uur of twee zoet met het draaien en takelen van platformen op een selectie driedimensionale diorama's, die hun doorgangen vaak presenteren via optische illusies. Kleine verschillen met de eerste game zitten misschien in de verbluffende eenvoud van de puzzels, waar de makers duidelijk een hoop schaafwerk aan hebben besteed: geen enkele puzzel voelt (ook al kom je bij momenten stevig vast te zitten) alsof hij overdreven moeilijk is gemaakt, en u krijgt op geen enkel moment het gevoel dat u te dom bent voor deze game.