Oud-Google-baas: "Koop gerust een Android-toestel als het je niet kan schelen dat je jaren achterloopt"

Gundotra is lyrisch over de camera in de iPhone 7 en Apples fotosoftware. Als boze Android-gebruikers hem vervolgens wijzen op de op papier betere camera in de Samsung Galaxy S8, reageert Gundotra met een inhoudelijk verhaal.



Niet specifiek

Volgens hem is de camera van de Samsung ondergeschikt aan de software die de camera aanstuurt. De onderliggende technieken zijn niet specifiek voor de camera van Samsung gemaakt en dat maakt het praktisch onmogelijk om het maximale uit een camera te halen.



Verder vindt Gundotra het een ramp om de juiste software te kiezen. "Moet ik de camera-app van Samsung gebruiken of de standaard-app in Android? Moet ik Samsung Gallery gebruiken of Google Photos?" Waar Gundotra voorheen erg kritisch was op Apple, lijkt hij nu compleet anders tegen de zaken aan te kijken. "Als je fotografie serieus neemt, heb je een iPhone. Als het je niet kan schelen dat je jaren achterloopt, koop gerust een Android-toestel."

