Opgepast! Frauduleuze "Vlaanderen Benoveert"-mails

Het is niet de eerste keer dat (malafide) firma's zich vermommen als Vlaamse overheid om zo makkelijker contracten binnen te halen. Soms gebruiken ze daarbij zelfs het logo of de huisstijl van de Vlaamse overheid. Zo was er vorig jaar een vergelijkbaar voorval met de websites vlaanderenisoleert.be en vlaanderenbespaart.be.



De ombudsman benadrukt dat de energiesparen.be de officiële site is van de Vlaamse overheid die werkt rond energie en energie besparen.