Ook Rusland heeft z'n Mark Zuckerberg, maar die ligt steeds vaker onder vuur

Pavel (33) en Nikolai (36), twee broers, interneticonen met Rusissche roots. De één techneut, houdt van programmeren, won tweemaal de olympiade. Hij is het wiskundige brein achter het versleutelingsmechanisme van berichtendienst Telegram of, het chatprogramma waar berichten een paar minuten na verzending gewist kunnen worden. Uiterst interessant dus voor wie slechte bedoelingen heeft en de overheden of geheime diensten een hak wil zetten. Broer Pavel is de bedenker van de app. Telegram - en bijgevolg ook de broertjes Doerov - krijgen het echter steeds moeilijker sinds de aanslagen in Parijs 2015. Voor het eerst raakte toen bekend dat de terroristen gebruik hadden gemaakt van de chatapp om hun plannen te smeden, hun kompanen te ronselen. Verschillende landen hebben intussen al geopperd versleutelingsprogramma's (zoals Telegram ze gebruikt) aan banden te leggen. Rusland zelf, maar ook Indonesië bijvoorbeeld, zijn slechts twee landen die de berichtendienst gewoon liever helemaal zien verdwijnen, vanwege banden met toeristen. Maar daar gaat Pavel niet graag op in. Hij houdt ervan om met de autoriteiten een kat-en-muisspelletje te spelen. Volgens hem heeft de app verbieden zelfs "geen enkele toegevoegde waarde". "Terroristen vinden ook zonder Telegram kanalen om te communiceren", klinkt het. Bovendien heeft de chatapp al ongeveer vijfduizend kanalen van vermoedelijke jihadisten geblokkeerd. Een resolute 'nee' volgde.

Demonstranten

En dan was er nog VKontakte (letterlijk: 'in contact'), een Russisch sociaal netwerk en dus de tegenhanger van Facebook. Pavels droom, die in 2006 werkelijkheid werd. In eerste instantie was het sociaalnetwerk, erg gelijkend op Facebook, bedoeld voor studenten, maar daar kwam al snel verandering in. VKontakte werd het belangrijkste communicatiekanaal voor demonstranten die in de winter van 2011 massaal gingen betogen tegen president Poetin en zijn beleid. Het was de eerste keer dat hij werd teruggefloten. De jongste Doerov werd bedreigd. Hij werd onder druk gezet om het account van de belangrijkste oppositiepoliticus, Aleksej Navalny, te blokkeren. Opnieuw een resolute 'nee'.



Verschillende pogingen om de autoriteiten een kopje kleiner te maken, draaiden op niets uit. De strijd met de Russische geheime dienst, FSB, zette hij nog een paar jaar voort, maar uiteindelijk werd het te heet onder de voeten van beide broers. In 2013 werden de aandelen verkocht en kwam VKontackte in handen van de regering. Beiden verhuisden van het koude Rusland naar het Caribische eiland Saint Kitts, met liefst 300 miljard euro op zak.



Tot nu blijft Pavel Telegram financieren, door elke maand een miljoen dollar uit eigen zak te betalen, maar een nieuw VKontakte-schandaal wil hij voorkomen. Extra weetje: de man heeft drie telefoons die hij telkens verwisselt. "Net als een tandenborstel, die gooi je ook af en toe weg."