Morgen is het exact 10 jaar geleden dat eerste Amerikaanse consumenten een iPhone kochten

"Een baanbrekend internetcommunicatie-apparaat. Een breedbeeld iPod met aanraakscherm." Zo omschreef voormalig Apple-topman Steve Jobs de iPhone. Het revolutionaire apparaat ging morgen exact tien jaar geleden in de VS in de verkoop en veranderde de wereld. De smartphone is inmiddels onmisbaar in ons dagelijks leven. Er zijn er wereldwijd meer dan een miljard van verkocht.

Apple-topman Steve Jobs bij de voorstelling van de iPhone in januari 2007. ©AFP De presentatie van de iPhone was op 9 januari 2007 in San Francisco. Op 29 juni van dat jaar werd het apparaat beschikbaar voor de Amerikaanse consument. Er waren eerst twee versies te koop, een van 4 gigabyte (GB) opslaggeheugen en een van 8 gigabyte.



Apples smartphone was op dat moment nog niet in ons land beschikbaar. Pas in 2008 was de iPhone in Nederland en België te koop nadat die eerder al in andere Europese landen was geïntroduceerd.

Iets nieuws Dolblij: één van de eerste iPhone-kopers op 29 juni 2007 in New York. ©EPA Overigens bestonden er toen al mobiele telefoons waarmee je kon internetten, muziek luisteren en filmpjes bekijken. Apple maakte er echter totaal iets nieuws van met de introductie van een touchscreen en apps. De ontwikkelingen zijn sindsdien snel gegaan. De huidige iPhone 7 is met de modernste chiptechnologie 240 keer sneller dan de eerste iPhone van 10 jaar geleden. Het opslaggeheugen is maximaal 256 GB.



Het aantal verkochte iPhones loopt wel terug, mede door concurrentie van Samsung met zijn Android-toestellen. In 2015 werden er 231 miljoen iPhones aan de man gebracht, vorig jaar 211,8 miljoen. Elk nieuw model wordt als een sensatie gepresenteerd. De zogeheten buzz - het rumoer - vooraf is daarbij belangrijk.