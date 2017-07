Microsoft stopt met ondersteuning Windows Phone

Concreet wil dat zeggen dat Microsoft het besturingssysteem niet meer zal updaten en geen correcties zal doorvoeren in het geval van beveiligingsproblemen.

Ondanks het wijdverbreide gebruik van het systeem op Nokia-toestellen - het Finse merk werd in 2013 overgenomen door de Amerikaanse groep - is het besturingssysteem van Microsoft er sinds de lancering in 2010 nooit in geslaagd zijn stempel te drukken op de markt.

Eerder lieten verschillende bedrijven, waaronder Facebook, al weten de ondersteuning voor Windows Phone stop te zetten.