Microsoft: "Paint blijft gewoon te downloaden in de Windows Store"

Het programma zal dus niet meer standaard na installatie van Windows aanwezig zijn, maar het valt wel nog te downloaden. "Microsoft Paint krijgt binnenkort een nieuwe plek: de Windows Store waar het gratis beschikbaar zal zijn", aldus Microsoft in een mededeling.

"We zagen heel wat steunreacties en nostalgie rond MS Paint", reageert Microsoft na het nieuws van de verdwijning van het populaire tekenprogramma. "Naar aanleiding van het nieuws over Paint willen we van deze gelegenheid gebruik maken om wat verwarring uit de wereld te helpen en goed nieuws te delen: MS Paint verdwijnt niet zomaar", klinkt het.

Of MS Paint nog updates krijgt, is echter niet duidelijk in de mededeling. Microsoft geeft verder mee dat Paint 3D sowieso updates zal krijgen.

Microsoft Paint werd in 1985 samen met de eerste versie van Windows gelanceerd. Het was een van de allereerste grafische programma's en werd al snel enorm populair. Paint werd een vast onderdeel van elke Windows-computer. Voor veel mensen staat het tekenprogramma ook gelijk aan de eerste kennismaking met de wondere wereld van de computer.

In april werd echter al duidelijk dat Paint geen lang leven meer beschoren was. Microsoft lanceerde toen de nieuwe Paint 3D, een programma waarmee 3D-tekeningen gemaakt kunnen worden.